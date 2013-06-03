حمزاوي: أشكر الرئاسة على شفافيتها في أزمة جنود سيناء ومشروع سد النهضة

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

عمرو حمزاوي

وجه الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، شكرًا خاصًا للشفافية التي تمتعت بها الرئاسة المصرية فيما يخص أزمة الجنود المصريين في سيناء، مؤكدًا أنه كان لديه اعتراض على غياب الشفافية لكن هذه المرة تم عرض ملخص وافٍ للتقرير، لذلك وجه شكرا للرئاسة على هذه الشفافية.

أما بشأن إدارة مسألة نهر النيل، قال حمزاوي، في كلمته بالاجتماع الوطني لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، يجب أن تقدم الحكومة كشف حساب عن العشرة أشهر الماضية سواء في اللجنة الثلاثية أو إطارات أخرى مع السودان أو إثيوبيا ودول حوض النيل.

طالب حمزاوي بضرورة وقف سيل التصريحات التي تخرج من أماكن مختلفة داخل منظومة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لا تخدم مصر.

وأضاف حمزاوي، يجب إحضار مجموعة لإدارة الأزمة مكونة من مسؤولين وسياسيين وخبراء فنيين وتنفيذيين بعيدا عن التنازع والمزايدة، وإن أراد من يشارك في هذه المجموعة فليكن تفاوضيا ودبلوماسيا، وتابع نحن لدينا مصالح كبيرة مع دول تستطيع التمويل مثل إيطاليا والصين.

كما قدم حمزاوي اقتراحا آخر بحضور مجموعة رسمية دبلوماسية شعبية، خليط بين وزارة الخارجية المصرية تهيئ الوضع الإقليمي والدولي، إضافة إلى عدم النظر للموضوع بصيغة الخصم.

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