الحكومة اليمنية تحيل 20 ألف موظف للتقاعد

أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستحيل حوالي عشرين ألفا من الموظفين في القطاع الحكومي المدني للتقاعد، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يوفر 10 مليارات ريال سنويا.

وقال وزير الخدمة المدنية، أحمد الشامى، في تصريح عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة برئاسة خالد بحاح، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة قضى إحالة من قضوا بالوظيفة الحكومية 35 عاما، أو بلغوا سن الستين، حسبما ينص القانون.

وأكد أن الحكومة لن توظف آخرين بديلا عن المتقاعدين ضمن ما عرف بنظام الإحلال، مشيرا إلى أن عدد موظفي القطاعين المدني والعسكري يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف.

وأضاف أن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منها العمل على إنهاء الازدواج الوظيفي، خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.