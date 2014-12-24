لماذا منعت بوسي شلبي الفنانين من التقاط الصور في مهرجان "دير جيست"؟

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن سبب انفعالها على نجوم مهرجان "دير جيست" لأكثر من مرة، إذ حاولت منعهم من التقاط الصور الجانبية، لحين الانتهاء من تسليم جوائز الحفل، كما قامت بإحراج البعض بمناداتهم بأسمائهم مثل مصمم الأزياء هاني البحيري وغيره.

بوسي من جهتها، أوضحت لـ"سيدتي نت"، أن ما قامت به ليس بقرار شخصي منها، بل هو بناءً لطلب رئيس المهرجان ماجد حسني بعدم السماح للفنانيين بالتقاط الصور الجانبية، وأوصاها: "إذا حدثت أي تجاوزات خلال الحفل، فاطلبي من الفنانين الالتزام بمقاعدهم لأنهم سيتفهمون ذلك جيداً"، على حد قول بوسي، وأكدت أن الفنانين كانوا على علم بهذا القرار.

ولكن حسني طلب من بوسي أن لا تمنع المصوريين والصحافيين من التقاط الصور، حتى لا يتضايق أحدهم، وأن لا يشعر بأن إدارة المهرجان تقوم بإعاقة عمله.

وختمت بوسي: "هذا ما فعلته بالضبط، وكل ما أرغب فيه أن يكون النظام هو شعارنا في كل مهرجاناتنا وحفلاتنا، وأن يكون هناك تنظيم جيد يعتمد على إعطاء مساحة من الوقت للقنوات الفضائية، لتسجّل لقاءاتها بحرية، كما إعطاء الوقت الكافي للمصورين الصحفيين لالتقاط الصور الجماعية"، مؤكدةً على ضرورة التزام الجميع بقوانين الحفل حتى لا تحدث الفوضى.