جورج كلوني وأمل علم الدين في إجازة رومنسية بالمكسيك

يبدو أن شهر عسل النجم العالمي George Clooney وزوجته اللبنانية أمل علم الدين لن ينتهي، والدليل الأكبر على ذلك الصور التي إلتقطتهما صور الباباراتزي في المكسيك حيث يقضيا عطلة الـ Christmas.

وقد نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية صوراً لـ Clooney وعلم الدين في المكسيك حيث توجها في بداية الأسبوع من أجل قضاء عيد الـ Christmas في أجواء رومنسية.

ويرافق Clooney وأمل في رحلتهما العارضة العالمية Cindy Crawford وزوجها Rande Gerber، وطفليهما Presley و Kaia.

وقد بدا واضحاً من خلال الصور الإنسجام والحب الكبير الذي يجمع Clooney بزوجته.

يشار إلى أن أمل علم الدين التي حرمت George من عيد الشكر، خطفت قلب أشهر عازب في هوليوود، وتزوجا في إيطاليا في 27 أيلول الماضي، وأقاما حفل زفاف آخر في لندن حيث يقطن معظم أقارب أمل.

ومن جهة أخرى، سبق وأعلن النجمان نيتهما في تبنّي طفل من بلد يعيش حالة حرب مثل سوريا، على خطى Angelina Jolie و Brad Pitt.

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