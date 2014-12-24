بالفيديو - حسام حسن يكسر أنف الأهلي

هل تعلم أخر مرة خسر فيها الأهلي برباعية؟ ومتى كانت أخر مرة يخسر فيها الفريق من الاتحاد السكندري؟ الإجابات على هذه الأسئلة تقول إن الاتحاد السكندري حقق إنجازا رائعا بسحق الشياطين الحمر 4-1 في استاد القاهرة تحت قيادة مديرهم الفني حسام حسن.

أخر مرة خسر فيها الأهلي بنتيجة 4-1 كانت أمام الإسماعيلي في دوري أبطال العرب بتاريخ 11/11/2003.

وأخر مرة خسر فيها الأهلي في الدوري بنتيجة 4-1، كانت موسم 1963-1964.

وأخر مرة خسر فيها الأهلي من الاتحاد السكندري كانت موسم 2007-2008 حين أراح مدرب الفريق مانويل جوزيه نجوم الشياطين الحمر ودفع بالبدلاء.

وأخفق الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها بالتعادل سلبيا أمام وادي دجلة في المباراة السابقة على حساب حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر.

إنجاز العميد

الفوز هو الثالث لحسام حسن مع الاتحاد، والرابع للفريق في الدوري، والثاني على التوالي إذ هزم طلائع الجيش بالقاهرة اللقاء الماضي 3-0، بعد الخسارة التي أثارت غضب جماهير زعيم الثغر أمام متذيل الترتيب نادي النصر بالإسكندرية.

والمباراة، رقم 12 للعميد كمدرب أمام الأهلي. حسام لم يفز على الأهلي إلا مرتين فقط من قبل، الآن أصبحوا ثلاثة. لكن الفوز الثالث جاء بطعم خاص.

فأربعة أهداف نتيجة ثقيلة لم يفز بها حسام حسن من قبل على الأهلي كمدير فني..

وفوز الاتحاد جاء مستحقا من الدقيقة الرابعة، حين سجل أوميد أوكوري، ثم وضع محمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وأحرز فيليكس كاتونجو الهدف الثالث في الدقيقة 76، وأتم رامي عادل الرباعية في الدقيقة 84.

ماذا حدث

الأهلي دخل اللقاء بلؤي وائل في مركز الظهير الأيسر، وذلك في ظل غياب صبري رحيل وحسين السيد.. ولعب شريف عبد الفضيل يمينا في مكان باسم علي.

والمثير هنا أن الأهلي لم يفز في غياب باسم علي إلا مرة وحيدة منذ انطلاقة هذا الموسم.

في وسط الملعب غاب حسام عاشور للإجهاد، ولعب محمد رزق في مكانه بجوار محمود حسن "تريزيجيه" وحسام غالي.

بالمقابل، الاتحاد السكندري خاض المباراة بقائمة شابة، ليس فيها أي لاعب فاز على الأهلي في حياته من قبل، باستثناء عبد الرحمن فاروق.

اعتمد حسام حسن على عامر صبري لاعب الوسط الذي منحه الثقة وغير مركزه مع قدومه للاتحاد السكندري.

كذلك شارك أسامة بوغانمي أساسيا بجوار عامر صبري، وقد واصل متعته في مشاهدة الأهلي يسقط، إذ من قبل كان شريكا في خسارة الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا، حين كان لاعبا في الترجي التونسي.

الصدمة

دفاع الأهلي ظهر بطيئا وتحديدا محمد نجيب، لؤي وائل لم يحمي مكانه الجديد كظهير أيسر.. والنتيجة هدف مبكر للاتحاد السكندري في الدقيقة 4.

الأهلي هجومه كذلك لم يستطع كشف مساحات في دفاع الاتحاد السكندري، أو استغلالها حين وجدها.. تناقل الكرة بين الشياطين الحمر لم يكن سريعا إجمالا.

وفي المقابل، الاتحاد السكندري عرف كيف يحمي مرماه، وكيف يخرج في مرتدات سجل بها الهدف الثاني قبيل نهاية اللقاء.

حاول خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي تغيير حالة المباراة، فسحب قلبي الدفاع محمد نجيب وشريف عبد الفضيل، ودفع برمضان صبحي وسعد سمير.

أصيب شريف حازم بعد التغييرين بلحظات، ما أربك حسابات جاريدو، وأجبره على تغيير الخطة إلى الدفاع بثلاثي.

هذا ساعد حسام حسن على حصد هدفين جديدين، ولم يشفع للأهلي أي شيء حتى هدفه اليتيم الذي سجله صلاح الدين سعيد.

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