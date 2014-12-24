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الأهلي يخسر 4-1 في الدوري لأول مرة منذ 50 عاما

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الأهلي يخسر 4-1 في الدوري لأول مرة منذ 50 عاما الأهلي يخسر 4-1 في الدوري لأول مرة منذ 50 عاما

تعرض الأهلي للخسارة في بطولة الدوري بنتيجة 4-1 لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما بعد أن هزم أمام الاتحاد السكندري بتلك النتيجة في دوري 2014/2015.

الأهلي أخر مرة تعرض فيها للهزيمة بتلك النتيجة كانت في موسم 1963/1964 أمام الإسماعيلي في الموسم الذي أنهاه الأهلي بالمركز السابع.

- الخسارة بفارق 3 أهداف في بطولة الدوري لم تحدث للأهلي منذ زمن طويل كنتيجة 4-1، إذ حدثت في موسم 2012-2013 أمام حرس الحدود في برج العرب أما أخر خسارة في القاهرة كانت من الإسماعيلي 3-0 عام 2007.

- الفوز برباعية في الدوري أمام الأهلي تحققت أخر مرة من قبل الدراويش عام 2003 بعد أن هزم الشياطين الحمر في الإسماعيلية 4-3.

- بشكل عام الأهلي خسر بنتيجة 4-1 أخر مرة عام 2003 أمام الإسماعيلي أيضا في دوري أبطال العرب.

- بشكل عام خسر الأهلي بفارق 3 أهداف أخر مرة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في الجونة بدوري أبطال إفريقيا 2013.

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