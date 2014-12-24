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الجمارك تضبط ساعة تجسس بسماعات عالية الدقة بمطار القاهرة

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الجمارك تضبط ساعة تجسس بسماعات عالية الدقة بمطار القاهرة الجمارك تضبط ساعة تجسس بسماعات عالية الدقة بمطار القاهرة

تمكنت جمارك البريد المصرى بمطار القاهرة الدولى من ضبط ساعة تجسس عالية الجوده بها كاميرا فائقة الدقه ومعها سماعه صغيرة جدا للتجسس توضع داخل الاوذن يتم التحكم فيه من على بعد داخل طرد قادم من الصين .

افادت مصادر جمركية انه اثناء انهاء اجراءات احد الطرود البريدية القادمة من الصين على الطائرة الامارتية و المكتوب عليه مشمول البوليصه ساعه يد اشتبه مأمورى الجمرك رمضان السيد و محمد صبحى فى الطرد و ابلغوا السيد خليفه رئيس الوردية الذى امر بسرعه فتحه ليتبين ان الطرد يحتوى على ساعة تجسس عالية الجودة بها كاميرا فائقة الدقه ومعها سماعه صغيرة جدا للتجسس توضع داخل الاذن يتم التحكم فيه من على بعد و ذلك مخالفا للقانون العسكرى .

امرت احلام سلامة رئيس الطرود البريدية بقرية البضائع بتحرير محضر بالواقعه و تحريز المضبوطات بحرير محضر بالواقعه .

 

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