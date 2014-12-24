أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تميم يطالب إردوغان بضرورة تحسين العلاقات مع مصر

Google+ Print
الرئيس السيسى وأمير قطر

الرئيس السيسى وأمير قطر

في الوقت الذي بدأت فيه الدوحة اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع القاهرة مرة أخرى بعد أن تدهورت كثيرا بسبب وصف قطر للانتفاضة الشعبية ضد نظام الإخوان المسلمين بالانقلاب العسكري على السلطة المدنية بدأت في الوقت نفسه تبعث برسائل للعاصمة التركية أنقرة لتسلك الطريق نفسه نحو المصالحة مع والرئيس عبد الفتاح .

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها فإن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى تناول خلال لقائه مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة يوم الجمعة الماضي التطورات على الساحة الدولية بشأن مصر وأن العالم قبل السيسي رئيسا لمصر ويقيم معه علاقات.

وأوضح الشيخ تميم لأردوغان أهمية الدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط. وبعث برسالة مفادها: “لامحالة من تطبيع العلاقات مع رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المؤكد أن هناك فائدة من إعادة تقييم سياساتكم في الموضوع مرة أخرى”.

ويرى نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش وعدد من الوزراء بالحكومة التركية ضرورة إعادة العلاقات مع الجانب المصري مرة أخرى بل وتم مناقشة الأمر في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بحسب تصريحات آرينتش الأخيرة في هذا الصدد، والتي أدلى بها لقناة” الجزيرة تورك”.

وتسعى قطر، حاضنة قادة جماعة الإخوان المسلمين –التي أعلنتها مصر جماعة إرهابية- في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ خطوات في طريق المصالحة مع القاهرة عبر تخفيف حدة لهجة خطابها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما قامت أول من أمس بإغلاق قناة” الجزيرة مباشر مصر” الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، قد صرح خلال الأسبوع الماضي، أن “أمن مصر هو أمن قطر”، وأرسل بمبعوثه الخاص، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى القاهرة يوم الأحد الماضي لينقل إلى الرئيس السيسي أن قطر تقدم للقاهرة دعما كاملا. وبعدها قررت قناة الجزيرة القطرية إغلاق قناة “الجزيرة مصر المباشر” التي كانت تدعم تحركات الإخوان المسلمين.

كما أفادت المصادر الدبلوماسية بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير قطر لقاء قريبا بالمملكة العربية التي لعبت دورا مهما في التقارب بين البلدين، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزحسب ما ذكرت وكالة أنباء جيهان التركية.

صورة من خبر وكالة جيهان التركية

صورة من خبر وكالة جيهان التركية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع