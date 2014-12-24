“حاسبات القاهرة” تفتتح مؤتمر اليوم العالمي للمعاق تحت شعار “ايد بإيد”

افتتحت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة, اليوم الأربعاء، الاحتفال السنوي الذي تقيمه وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات البصرية والسمعية بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات لدعم الطفل والمرأة المعاقة تحت شعار ايد بإيد.

حضر الافتتاحية الدكتورة إيمان ثروت عميد الكلية، والدكتور أبو العلا عطيفي حسن رئيس الاحتفالية ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات البصرية والسمعية، بالإضافة إلى وكلاء الكلية ونخبة من أساتذتها وطلابها وأكدت عميد الكلية خلال الاحتفالية أن الإعاقة هي عدم إنتاج الشيء رغم القدرة على فعله، موضحة أن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة هم أناس منتجين ويجب مساعدتهم في الحياة, ونأمل أن يوفي المجتمع حق هذه الفئة بتقديم الرعاية والمساعدة الكاملة لهم لكى يعتمدوا على أنفسهم ويتمتعوا بالاستقلالية في حياتهم، لافتة إلى أن استقلاليتهم لا تتم إلا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

وأشارت إلى أهمية إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة والتي أفادت عددا كبيرا من هذه الفئة, وأن هذه الوحدة في تطور مستمر باستخدام التكنولوجيا, موضحة أن المرأة المعاقة والطفل المعاق في أمس الحاجة إلى وجود هذه الوحدة، حيث يتم التعرف على حقوق المرأة والطفل وكيف يمكنهم الوصول للاستقلالية.

ومن جانبه، قال أبو العلا عطيفي مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات, إن المؤتمر يناقش دور تكنولوجيا المعلومات في تمكين المرأة الكفيفة في إدارة المنزل, موضحاً أهمية دور شبكة الإنترنت لإتاحة فرص عمل من المنزل لذوى الاحتياجات الخاصة وأشار إلى قضايا المكفوفين الصم في عصر التكنولوجيا، وتأثير التكنولوجيا على حياة الطفل المعاق.