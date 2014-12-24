حصاد 2014.. إحباط وجدل وسوبر رائع في عالم الكرة الإيطالية

القاهرة، (إفي): لم تتوقف الكرة الإيطالية خلال عام 2014 عن إثارة الجدل وإحباط محبيها سواء على صعيد المنتخبات أو الفرق، وذلك عن طريق النتائج السلبية والكثير من المواقف والأحداث الغريبة التي شهدها هذا العام.

بداية العام كانت محبطة بالنسبة لعاشقي "الاتزوري" حيث فشل في التأهل لكأس الأمم الأوروبية تحت 19 عاما التي احتضنتها المجر وتوجت بها ألمانيا ولكن هذه لم تكن الصدمة الوحيدة على صعيد المنتخبات.

وكان محبو الـ"كالتشيو" على موعد مع صدمة جديدة هذه المرة في أراضي أمريكا الجنوبية، وتحديدا في البرازيل حينما خرج المنتخب الإيطالي، تحت قيادة تشيزاري برانديللي، من دور المجموعات بكأس العالم 2014 حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت كوستاريكا وأوروجواي وإنجلترا.

وكانت هذه ثاني مرة يخرج فيها المنتخب الإيطالي من دور المجموعات بكأس العالم بعد نجاحه في التتويج بكأس العالم 2006 بألمانيا، أخر النجاحات الدولية للـ"أتزوري" الذي يبدو بعيدا في الوقت الحالي عن أي فرصة للمنافسة على كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وبعد المونديال تقرر إقالة برانديللي واستغل الاتحاد الإيطالي الخلافات التي ظهرت بين إدارة يوفنتوس ومدربه السابق المميز أنطونيو كونتي ليتعاقد معه لتدريب المنتخب، الذي قدم أداء لا بأس به ولكنه غير مقنع حتى الآن في المبارايات التي خاضها خلال 2014 بالتصفيات المؤهلة لليورو.

ويحتل "الأتزوري" حاليا المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف كرواتيا ولكل منهما 10 نقاط.

الجدل

الجدل كان حاضرا بصورة كبيرة خلال 2014 في الكرة الإيطالية سواء عن طريق الاشتباكات التي وقعت بين الجماهير والشرطة قبل نهائي كأس إيطاليا وأدت لوفاة أحد مشجعي نابولي وتأخر انطلاق اللقاء 45 دقيقة أو شغب الجماهير الذي أدى لايقاف مباراة المنتخب وكرواتيا بتصفيات اليورو لمدة 15 دقيقة قبل استئنافها مجددا.

الأمر لم يتوقف عند هذا بل امتد لإيقاف رئيس الاتحاد الإيطالي الجديد في أكتوبر الماضي لمدة ستة أشهر عن أي أنشطة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسبب تصريحات ذات طابع عنصري كان أطلقها أثناء حملة ترشحه للمنصب بخصوص اللاعبين الأفارقة.

ولم يغب الإيطالي ماريو بالوتيللي عن الجدل هذا العام، حيث كانت أولى مواقفه مع المنتخب أثناء المشاركة في المونديال حينما كتب على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية "إن هزمنا كوستاريكا، أريد قبلة، بالطبع على وجنتي من ملكة إنجلترا"، في اشارة إلى أن تلك النتيجة ستحسن من فرص الإنجليز في التأهل، ولكن كرة القدم كان لها رأي أخر حيث ألقت بـ"الأزوري" و"الأسود الثلاثة" خارج البطولة من دور المجموعات.

وعاد بالوتيلي مجددا ليثير الجدل قبل نهاية 2014 حينما نشر صورة تظهر شخصية سوبر ماريو الشهيرة على حسابه بإحدى الشبكات الاجتماعية وتحتها عبارة " لا تكن عنصريا، كن مثل سوبر ماريو، إيطالي صنعه اليابانيون ويتكلم الإنجليزية ويشبه المكسيكيين ويقفز مثل السود ويجمع المال مثل اليهود".

وتعرض اللاعب لحملة انتقادات بعدها دفعته لازالة الصورة والتأكيد على أنه لم يكن يقصد أي إساءة عنصرية، ولكن كان للاتحاد الإنجليزي رأي آخر بايقافه لمباراة وفرض غرامة مالية عليه واجباره على حضور حصص تدريبية للأطفال.

وعلى صعيد الفرق، ظلت الأندية الإيطالية بعيدا عن الصورة تماما فالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها وديونها مع الضرائب جعلتها تفشل في تكرار غزواتها بالكرة الأوروبية التي كان أخرها في موسم 2009-2010 مع إنتر ميلان تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

خلال النسخة الماضية من دوري الأبطال، كان فريق إيطالي واحد هو الذي لعب في ثمن النهائي في فبراير 2014 وهو ميلان الذي خرج من البطولة بعد فوز أتلتيكو مدريد الإسباني عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1 ، فيما لم ينجح أي من يوفنتوس ونابولي في العبور لدور الـ16.

ولا تبدو الأمور أفضل حالا في نسخة الموسم الحالي من دوري الأبطال حيث لعب فريقان إيطاليان فقط في دور المجموعات هما يوفنتوس وروما بعد فشل نابولي في التأهل عن طريق الجولة التمهيدية، ولم ينجح إلا الـ"بيانكونيري" في الصعود لثمن النهائي في المركز الثاني بمجموعته خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

وكانت كرة القدم قاسية للغاية مع "ذئاب العاصمة" حيث فازوا في مباراة واحدة فقط وتعادلوا في اثنتين وخسروا ثلاثة، كان من ضمنها واحدة من أكبر الهزائم التي تعرضت لها أندية إيطاليا على أرضها في منافسات أوروبية، بالخسارة بنتيجة 7-1 من بايرن ميونخ على ملعب الأوليمبيكو.

وتعتبر مباراة كأس السوبر التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة في 22 من الشهر الجاري بمثابة أكبر نقطة مضيئة للكرة الإيطالية في 2014 حيث تضمنت قدرا كبيرا من الاثارة والندية.

وفاز نابولي بالمباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله لتمتد لوقت اضافي سجل فيه كل فريق هدفا وسط أجواء كروية مجنونة كانت الكرة الإيطالية تفتقدها بشدة هذا العام.