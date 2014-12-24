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تحقيق داخلي في أغنية تسخر من مقتل شاب أسود خلال حفل حضره رجال شرطة أمريكيون

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قال رئيس الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الأربعاء، إنه أمر بإجراء تحقيق داخلي في واقعة تقديم أغنية تسخر من مقتل الشاب الأسود، مايكل براون، على يد رجل شرطة أبيض، خلال حفل أقامه قبل أيام شرطي متقاعد.

وتقول الأغنية التي نشرها موقع «تي.إم.زي» الترفيهي في تسجيل مصور أثناء الحفل «تعلم مايكل براون درسا بشأن العبث مع شرطي صلب»، وتضيف كلمات الأغنية: «بدأ مايكل كقطعة من الجبن السويسري القديم، وتناثر مخه على الأرض».

ومن المرجح أن يزيد التسجيل المصور مشاعر غضب العامة بشأن إقدام الشرطة الأمريكية على قتل الرجال السود.

قالت شرطة مدينة سانت لويس الأمريكية، وتقارير إعلامية محلية، إن الشرطة قتلت بالرصاص، ليلة الثلاثاء، شابا أسود، 18 عاما، في محطة للوقود في إحدى ضواحي المدينة على مقربة من المكان، الذي قتل فيه شرطي أبيض الشاب الأعزل، براون، في أغسطس الماضي.

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