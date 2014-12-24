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الرئيس الألماني: غالبية المواطنين يرحبون باللاجئين

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حث الرئيس الألماني، يواخيم جاوك، أبناء شعبه على الترحيب بمئات الآلاف من الفارين من مناطق الحروب، ونبذ التوجهات الشعبوية المناهضة للاجئين.

وخصص جاوك جزءا من خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد، والذي سيلقيه من خلال التليفزيون الرسمي، الخميس، للثناء على المواطنين الألمان، الذين قدموا المأوى والدعم لنحو 200 ألف لاجئ جديد، خلال 2014، وللهجوم بشكل غير مباشر على حركة جديدة مناهضة للاجئين.

وشارك أكثر من 17 ألف ألماني في أكبر مظاهرة ضد اللاجئين في ألمانيا، الاثنين، في مدينة دريسدن في شرق البلاد معبرين عن مزاعمهم بأن المسلمين يغزون ألمانيا.

وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا، خلال 2014، إلى نحو 200 ألف، أي ضعف العدد المسجل، خلال 2013، وأربعة أمثال العدد، في 2012، وهو أكبر عدد بين جميع الدول الأوروبية.

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