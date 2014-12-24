ضاحي خلفان: الدويلة "ما يفهم أن الإمارات أمنها خط أحمر"

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على حسابه على تويتر أن مبارك الدويلة اتصل بمعاليه "وقال أنا ناوي زيارة دبي مع أهلي فهل أنا ممنوع من الدخول؟ .. معي أهلي ولا أريد أن أحرج"، فرد عليه معاليه قائلاً "دعني اراجع النظام".

وأضاف، دققت على النظام وجدت أنه مدرج من قبل جهاز أمن الدولة. .قلت له عليك تعميم من الجهاز لو أتيت ستعاد.

وذكر، قلت بصريح العبارة وبكل وضوح في تعاميم أمن الدولة ما عندنا دبي وعندنا أبوظبي. .من يدرجه جهاز أمن الدولة يعمم على كل إمارات الدولة.

وأشار معاليه إلى أن "مبارك الظاهر ما يفهم أن الإمارات أمنها خط أحمر".

واختتم خلفان قائلاً "الذي يعمم عليه جهاز أمن الدولة من أبوظبي لا يظن أنه بيمر من دبي. ..الوطن موحد والبيت موحد...والأمن موحد".



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