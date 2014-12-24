استقرار حالة محمود شعبان عقب إصابته بصدمة عصبية

أكد خالد المصرى، عضو اتحاد المحامين العرب، استقرار الحالة الصحية للشيخ محمود شعبان.حيث قال عبر صفحته على “فيسبوك” “على مسئولية المحامى العام لنيابات أمن الدولة الشيخ محمود شعبان استقرت حالته الصحية.

وأضاف المصري أن التقرير المبدئي الطبي، الذى وصله من مستشفى طرة يقول إنه مصاب بصدمة عصبية شديدة أفقدته القدرة على الإحساس فى بعض أعضاء جسده، وقرر انتداب استشارى متخصص لمتابعة حالته الصحية”.

وأوضح خالد المصرى، أنه ليس المحامى الرسمى للشيخ محمود شعبان، نافيًا ما قد نشرته بعض المواقع الإخبارية على لسانه ملقبينه بـ”الشيخ خالد المصرى” ،قائلًا: “لا أعرف من أين أتوا بلقب الشيخ، أنا لست شيخًا أنا محام وحقوقى وعضو اتحاد المحامين العرب، ولست المحامى الأصيل للشيخ محمود شعبان، ولكنى أعرفه ويعرفنى ودائمًا ما أحضر معه التحقيقات إذا سمح وقتى بذلك”.