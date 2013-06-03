مستشار شيخ الأزهر لـ"مرسي": رؤية عبد الناصر في التعامل مع إفريقيا كانت واضحة

الشافعي: لا يجب أن نلوم الإثيوبيين على موقفهم ضدنا بل يجب أن نتخذ إجراءات حاسمة

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم وفاطمة النشابي منذ 22 دقيقة

الدكتور حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر

قال الدكتور حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر، إن إثيوبيا سمحت لنفسها بالتدخل في الصومال ودول إفريقا عندما تعلق الأمر بأمنها القومي، وإنها تجرب الآن نفسها مع مصر.

وأكد "الشافعي"، خلال اللقاء، أنه لا يلوم الإثيوبيين على موقفهم العدائي من جيرانهم، وإنما لابد أن مصر تلوم نفسها، لأنها في عهد عبد الناصر كانت لديها رؤية واضحة في التعامل مع إفريقيا، وأن إغفال المنطقة بدأ منذ أيام السادات وترسخ أكثر في العهد البائد.

وأضاف: أن إثيوبيا أيام حكم هيلاسلاسي كانت على علاقة جيدة بمصر، وقال إنه لا يتحدث عن ضرورة استخدام العنف لكن على مصر استخدام كافة الأدوات الناعمة، بدءا من الأزهر والكنسية انتهاءً بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السد الإثيوبي ضد كافة القوانين الدولية، وأن الذي نقض معاهدة دولية لابد ألا نثق في عهوده، لكن لابد من اتفاقات تقوم عليها لجان.

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