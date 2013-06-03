أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مستشار شيخ الأزهر لـ"مرسي": رؤية عبد الناصر في التعامل مع إفريقيا كانت واضحة

Google+ Print
مستشار شيخ الأزهر لـ"مرسي": رؤية عبد الناصر في التعامل مع إفريقيا كانت واضحة مستشار شيخ الأزهر لـ"مرسي": رؤية عبد الناصر في التعامل مع إفريقيا كانت واضحة
الشافعي: لا يجب أن نلوم الإثيوبيين على موقفهم ضدنا بل يجب أن نتخذ إجراءات حاسمة

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم وفاطمة النشابي منذ 22 دقيقة

الدكتور حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر

قال الدكتور حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر، إن إثيوبيا سمحت لنفسها بالتدخل في الصومال ودول إفريقا عندما تعلق الأمر بأمنها القومي، وإنها تجرب الآن نفسها مع .

وأكد "الشافعي"، خلال اللقاء، أنه لا يلوم الإثيوبيين على موقفهم العدائي من جيرانهم، وإنما لابد أن مصر تلوم نفسها، لأنها في عهد عبد الناصر كانت لديها رؤية واضحة في التعامل مع إفريقيا، وأن إغفال المنطقة بدأ منذ أيام السادات وترسخ أكثر في العهد البائد.

وأضاف: أن إثيوبيا أيام حكم هيلاسلاسي كانت على علاقة جيدة بمصر، وقال إنه لا يتحدث عن ضرورة استخدام العنف لكن على مصر استخدام كافة الأدوات الناعمة، بدءا من الأزهر والكنسية انتهاءً بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السد الإثيوبي ضد كافة القوانين الدولية، وأن الذي نقض معاهدة دولية لابد ألا نثق في عهوده، لكن لابد من اتفاقات تقوم عليها لجان.

أخبار متعلقة:

أيمن نور في اجتماع مرسي: نحتاج إلى فريق دبلوماسي شعبي للتعاون مع إثيوبيا

عمرو خالد: تعاملنا مع إثيوبيا بتعالي سبب أزمة "سد النهضة"

ممثل الكنيسة لـ"مرسي": لابد من إشراك مؤسسات دولية في الحوار لحل الأزمة

"ماضي" يطالب بتدخل عسكري لحل أزمة سد النهضة

"مخيون" في اجتماع "مرسي": موافقة مصر على بناء سد النهضة خطأ استراتيجي

الكتاتني في اجتماع مرسي: ملف "مياه النيل" لا يقبل المزايدات السياسية

باكينام الشرقاوي: الرئاسة تحترم أسباب رفض بعض الأحزاب حضور الاجتماع

مرسي: "سد النهضة" يؤثر على كهرباء مصر بنسبة 1.2% فقط

مرسي: حالة القطيعة بين مصر وإثيوبيا تسببت في أزمة المياه

مرسي: لا يمكن التفريط في نقطة واحدة من مياه النيل

بدء اجتماع مرسي والقوى السياسية لمناقشة أزمة "سد النهضة"

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر