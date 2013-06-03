"مصر القوية": "الرئاسة" رفضت حضور ممثل عن "أبوالفتوح" اجتماع مناقشة أزمة سد النهضة

كتب : إمام أحمد منذ 18 دقيقة

تلقى حزب مصر القوية، اعتذارا من مؤسسة الرئاسة بخصوص حضور ممثل عن رئيس الحزب للجلسة الخاصة بمناقشة تبعات بناء سد النهضة اﻷثيوبي؛ بسبب اقتصار الاجتماع على رؤساء اﻷحزاب فقط.

وكان "مصر القوية" أعلن قبوله لدعوة المشاركة في الحوار، موضحًا أنه سيرسل نائبًا عن رئيس الحزب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لسفره بالخارج.

وأكد الحزب أن استجابته للدعوة ما كانت إلا لتقديم المساعدة في شأن مصري عام يسمو فوق كل الخلافات والمواقف السياسية، مشددا على أنه سيبذل كل جهوده الممكنة في هذا الملف، "رغم أي مواقف سلبية مقابلة"، بحسب بيان صدر عن الحزب.