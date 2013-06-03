أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"مصر القوية": "الرئاسة" رفضت حضور ممثل عن "أبوالفتوح" اجتماع مناقشة أزمة سد النهضة

Google+ Print
"مصر القوية": "الرئاسة" رفضت حضور ممثل عن "أبوالفتوح" اجتماع مناقشة أزمة سد النهضة "مصر القوية": "الرئاسة" رفضت حضور ممثل عن "أبوالفتوح" اجتماع مناقشة أزمة سد النهضة

كتب : إمام أحمد منذ 18 دقيقة

تلقى حزب القوية، اعتذارا من مؤسسة الرئاسة بخصوص حضور ممثل عن رئيس الحزب للجلسة الخاصة بمناقشة تبعات بناء سد النهضة اﻷثيوبي؛ بسبب اقتصار الاجتماع على رؤساء اﻷحزاب فقط.

وكان "مصر القوية" أعلن قبوله لدعوة المشاركة في الحوار، موضحًا أنه سيرسل نائبًا عن رئيس الحزب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لسفره بالخارج.

وأكد الحزب أن استجابته للدعوة ما كانت إلا لتقديم المساعدة في شأن مصري عام يسمو فوق كل الخلافات والمواقف السياسية، مشددا على أنه سيبذل كل جهوده الممكنة في هذا الملف، "رغم أي مواقف سلبية مقابلة"، بحسب بيان صدر عن الحزب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر