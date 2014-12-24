بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد بالكنائس الأسقفية الليلة

يستقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك البابا تواضروس الثانى وعددا من الشخصيات بالكنيسة الأرثوذكسية ، التهنئة بعيد الميلاد المجيد وذلك بمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، كما يترأس الأنبا إبراهيم القداس الإلهى الليلة بكاتدرائية سيدة مصر للأقباط الكاثوليك.

من الجدير بالذكر أنه تبدأ الكنائس الكاثوليكية والأسقفية حول العالم إحتفالاتها اليوم بعيد الميلاد المجيد وتبدأ الكنائس المصرية إحتفالاتها بالقداسات الإلهية الليلة وتستقبل المهنئين بالعيد غدا

كما يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية المطران منير حنا المهنئين بالعيد غدًا.