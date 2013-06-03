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ممثل الكنيسة لـ"مرسي": لابد من إشراك مؤسسات دولية في الحوار لحل الأزمة

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ممثل الكنيسة لـ"مرسي": لابد من إشراك مؤسسات دولية في الحوار لحل الأزمة ممثل الكنيسة لـ"مرسي": لابد من إشراك مؤسسات دولية في الحوار لحل الأزمة

كتب : سهيلة حامد منذ 16 دقيقة

سد النهضة

قال الأنبا دانيال أسقف المعادي وممثل الكنيسة في جلسة الحوار الوطني مع الرئيس مرسي لمناقشة آثار "سد النهضة"، إننا أغفلنا الحديث عن التأثير النفسي على المصريين الناتج عن شعورهم باحتمال نقص المياه.

وطرح ممثل الكنيسة، خلال الجلسة، فكرة لاحتواء الأزمة عن طريق مؤسسات دولية تشترك في الحوار الوطني معهم لإقناع كل الأطراف أن ذلك سيكون لمصلحة عامة.

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