رئيس "الإفريقي لمقاولي التشييد": تصنيف الشركات وتوحيد العقود أهم ملفات الاتحاد خلال الفترة المقبلة

عبدالعزيز: قطعنا شوطا كبيرا في إقرار عقد متوزان مشتق من عقد "فيدك" المتعامل به دوليا

كتب : أحمد مصطفى منذ 16 دقيقة

أكد حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، أن هناك 4 ملفات تتصدر اهتمام الاتحاد خلال الفترة المقبلة تتضمن إعداد تصنيف موحد للشركات إفريقيا لتسهيل انتقال الشركات، حيث تواجه صعوبه فى ذلك بسبب اختلاف الشروط والقواعد المنظمة من دولة لأخرى.. وكذلك التوصل لعقد موحد لشركات المقاولات مع جهات الإسناد لتسهيل عمل شركات المقاولات في الدول أعضاء الاتحاد، لافتا إلى إن الاتحاد المصرى قطع شوطاً كبيراً فى إقرار عقد متوزان مشتق من عقد "فيدك" المتعامل به دوليا.

وقال عبدالعزيز إنه يسعى لزيادة فرص التعاون وإزالة الصعوبات التى تحول دون انتقال شركات المقاولات للعمل بين الدول الإفريقية والسعى لزيادة التنسيق بين الهيئات المنظمة لعمل المقاولين بهذه الدول والتركيز على ملفى التدريب وفتح أسواق خارجية.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء والتى انعقدت السبت الماضى انتخبت حسن عبدالعزيز، رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رئيسا للاتحاد الإفريقى الذى يضم 22 دولة.