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“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني للبنك “التجاري الدولي” و”الأهلي”

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“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني للبنك “التجاري الدولي” و”الأهلي” “فيتش” ترفع التصنيف الائتماني للبنك “التجاري الدولي” و”الأهلي”

البنك الأهلي

رفعت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لبنكي “التجاري الدولي – ” و”الأهلي المصري”، فيما ثبتت تصنيف بنك “كريدي أجريكول – مصر”.

وقالت فيتش، فى بيان صحفي يوم الاربعاء أنها رفعت التصنيف الائتماني للاقتراض طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنكي “التجاري الدولي” و”الأهلي إلى “B” بنظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت تصنيف “كريدي اجريكول” عند “+AA”.

كانت مؤسسة فيتش قد رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر، الجمعة الماضية، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية الى “B” وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.

وأرجعت فيتش قرارها، بحسب بيان صحفي أطلع “مباشر” على نسخه منه، إلى قيام بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإستدامة المالية، بالإضافة إلى مستويات النمو الاقتصادي المتوقعه على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الإستقرار الأمنى والسياسى.

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