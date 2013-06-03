عمرو خالد: تعاملنا مع إثيوبيا بتعالي سبب أزمة "سد النهضة"

خالد: لدينا فرصة عظيمة لتوحيد الشعب المصري من خلال أزمة المياه

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 10 دقائق

عمرو خالد

أكد عمرو خالد رئيس حزب مصر، أن المشكلة الرئيسية في أزمة "سد النهضة"، أننا نتعامل كمصريين مع الأفارقة وخاصة إثيوبيا بمنطق التعالي.

وطالب "خالد"، في جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس مرسي لمناقشة آثار سد النهضة، بضرورة اعتماد لغة للحوار، كما نحتاج للوبي دولي مصري عالمي يعمل فيه أبناؤنا في الخارج، إضافة إلى شخصيات عالمية، وقال "لدينا فرصة تاريخية لتجميع الشعب المصري ونجعلها قضية توحدنا جميعا"، كما طالب بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء مثل زويل ومجدي يعقوب وعمرو حمزاوي وغيرهم.

وأكد أن المصريين كانوا ينظرون لإثيوبيا بنظرة مصلحة مياه النيل فقط، لافتا إلى أننا تكلمنا مع الأفارقة واتفقنا على عدة أشياء لم يحدث شيء منها والحكومة مسؤولة عن ذلك

وأضاف "خالد"، أن دور رجال الأعمال والاستثمار في إثيوبيا حل واقعي وسريع للأزمة؛ حيث ما زالت المعوقات شديدة في التبادل التجاري، وأنه يجب عدم إغفال دور الكنيسة، فالكنيسة الإثيوبية تحترم المصريين جدا، والكنيسة المصرية لديها علاقات كبيرة معها.

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