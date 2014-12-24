بالصور.. ما لا تعرفه عن العريس الأردني أسرته «داعش» أثناء حمايته للأبرياء

نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ«داعش،» صورا للضابط الطيار، معاذ الكساسبة، الذي أُسقطت طائرته فوق الرقة شمال سوريا خلال مهمة تأتي ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إسقاط إحدى طائرات سلاح الجو الملكي، أثناء قيامها بـ«مهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة السورية»، ولفتت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، إلى أنه «تم أخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.»

وفيما ذكر البيان أن «هذا التنظيم لا يخفي مخططاته الإرهابية، حيث قام بالكثير من العمليات الإجرامية، من تدمير وقتل للأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق»، فقد حمّل البيان الأردني «التنظيم ومن يدعمه، مسؤولية سلامة الطيار، والحفاظ على حياته».

الطيار الأردني الذي تم إسقاط طائرته، اليوم، في الرقة بشمال سوريا وأخذه تنظيم «داعش» المتطرف كرهينة، هو معاذ يوسف الكساسبة، ملازم أول عمره 26عاماً، التحق بالقوات المسلحة كطيار حربي منذ ست سنوات.

وتحدث والد الطيار عن ابنه بخوف عميق على مصيره وحياته، وقال إنه كان في المنزل، الأحد الماضي، قبل أن يغادر لأداء الواجب، وإن عائلته تعلم أن ابنها الطيار يقوم بواجبه بالمشاركة في العمليات الحربية ضد داعش».

ومعاذ الكساسبة ترتيبه الثالث بين أربعة أخوة، و4 أخوات.

وأعلن والد الكساسبة أن «قائد سلاح الجو اتصل به هاتفيا، وقال نحن نعمل على محاولة إنقاذ حياته، وأن الملك عبدالله الثاني متابع ومهتم بإنقاذ حياة ابنك».

وأظهرت صفحة الطيار الأسير على موقع «فيس بوك»، أنه يحمل بالفعل رتبة ملازم أول في صفوف سلاح الجو الأردني، ويبلغ من العمر 26 عاما.

كما أظهرت الصفحة أنه متزوج منذ خمسة أشهر، وأنه يخدم في لواء عي بمحافظة الكرك جنوبي البلاد.

وأظهرت الصفحة أنه من مواليد الكرك عام 1988، ويسكن في بلدة الثنية، وأنهى دراسته الثانية فيها .

وبحسب الصفحة، فأن معاذ الكساسبة دخل كلية الحسين الملكية للطيران الحربي عام 2006 وتخرج منها عام 2009 ليلتحق بصفوف طياري سلاح الجو الملكي .

وفي عام 2014 رفّع إلى رتبة ملازم أول، وفي نفس العام وتحديدا في شهر يوليو الماضي تزوج معاذ الكساسبة، وأدى عمرة، قبل أن يلتحق بمعركة مواجهة متشددي «داعش».

وعرف عن «الكساسبة»، بحسب ما رواه أخوه لـ«الجزيرة»، بالتزامه الديني، وتفوقه الدراسي، حتى التحاقه في الكلية الملكية، ويقول شقيقه، إنه كان مؤمنًا بضرورة التحاقه بالضربات الجوية ضد «داعش» ليحمي الأبرياء من ويلات شرورهم.