ضبط عدد من الخارجين عن القانون في حملات بعدة محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالسويس وقنا والمنيا والأقصر، اليوم الأربعاء، عدة حملات أمنية، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون والأقراص المخدرة والأسلحة النارية ، كما تم العثور على جثة مواطن سعودي الجنسية مقتولا بشقة فى الإسكندرية .

وفي السويس قال اللواء طارق الجزار مدير الأمن إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 462 هاربا من تنفيذ الأحكام القضائية، و14 تاجر مخدرات، وبحوزتهم 20 سلاحا ناريا وكمية من مخدري البانجو والحشيش، فضلا عن تحرير 1272 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 7 سيارات و28 دراجة بخارية غير مرخصة، و رفع 48 حالة إشغال طريق، وذلك في حملة أمنية موسعة شملت أحياء المحافظة المختلفة، بهدف القضاء علي البؤر الإجرامية.

وفي قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بمركز نجع حمادي، وبحوزته بندقية آلية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 10 قضايا خطف وسرقة بالإكراه، وذلك بعد مطاردة مثيرة، وتبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن.

وفي المنيا ، صرح اللواء أسامة متولي مدير الأمن بأن أجهزة البحث الجنائي بمركز “ملوي”، ألقت القبض على 3 متهمين مزارع وعامل وصاحب مطعم، لاتهامهم بالتورط في قضايا قتل وخطف وتشاجر.

> وفي الأقصر، تمكنت مباحث السكة الحديد من ضبط كرتونة بها 3 آلاف قرص مخدر، داخل أحد القطار أثناء توقفه بمحطة الأقصر.

وقال مصدر أمني ، إنه أثناء مرور الرائد عصام رشوان رئيس وحدة مباحث شرطة محطة السكة الحديد بالأقصر والقوة المرافقة له للتفتيش وتفقد الحالة الأمنية داخل القطار رقم 90 “القاهرة/ أسوان”، عقب وصوله وتوقفه بالمحطة، تم العثور على كرتونة أعلى أحد أرفف العربة الخامسة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مجموعة بعض الأقمشة و30 علبة من عقار التامول المخدر، بإجمالي 3 آلاف قرص.

وأضاف المصدر أنه بالعرض على اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات وجه بالتحري عن ظروف الواقعة وتحديد هوية مالك الكرتونة وضبطه تنسيقا مع مديرية أمن الأقصر.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر في ضبط 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة عاطل بقرية “الزينية قبلي” ، حيث تلقي اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بضبط عبد الفتاح .ح.م”45 سنه -عامل ” ومقيم قرية الزينية قبلي شمال المحافظة وبحوزته 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي قدرة 3150 جنيه.

> وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للبانجو المخدر بغرض الاتجار ، والمبلغ حصيلة تجارته وتم تحرير المحضر رقم 7202 إداري قسم شرطه الأقصر ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وفى ذات السياق وفى محافظة الدقهلية شنت إدارة المرافق حملة موسعة استهدفت دائره قسمي أول وثاني المنصورة ومركز المنصورة ودائرة طلخا ، أسفرت عن تحرير 2116 حاله إشغال متنوعه ما بين عدم حمل شهادات صحية ورخصة بائع ومخالفات بيئة وغيرها من الإشغالات التي تعوق سير الحركة المرورية.

> وقال العميد عماد يحيى مدير إدارة المرافق بالدقهلية ، أن الحملة تمكنت من إزالة 190 إشغالات ثابتة ومتحركة وأكشاك وتندات مخالفة للقانون بإجمالي مضبوطات 1850 تم وضعها بمخازن مجلس المدينة.

وأوضح بأن تلك الإزالات تأتى في إطار الحملات التي تشنها المديرية لإعادة الانضباط للشارع ورفع كافه الإشغالات في كافه الميادين والطرق.

وفى الإسكندرية ، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب سعودي الجنسية لقى مصرعه اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه عقب العثور عليه ملقي في شقته مطعون في الصدر والبطن ، وتلقي اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا بالعثور علي شخص مقتولا داخل شقة بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ، وبالانتقال تم العثور علي جثة أحمد محمد عبد الرحمن، 38 سنة، سعودي الجنسية مصاب بطعنات في الصدر والبطن.

وتم تكليف ضباط المباحث بتكثيف التحري عن الواقعة وتحديد الأشخاص المشتبه فيهم ، وتبين من المعاينة الأولية أن الشقة لا يوجد بها أثار كسر، مما يؤكد أن الجريمة لم ترتكب بدافع السرقة.

> كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية قيام ثلاثة من العاملين بالشركة العربية للغزل والنسيج باستغلال سلطاتهم الوظيفية في تسهيل حصول عملاء على تسهيلات ائتمانية وخصومات في السداد بدون ضمانات في السداد.

وتلقي قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية بلاغا من المهندس” حسام الدين ن ع ” 59 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار العقاري وأحد المساهمين في الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفارا” بقيام كل من ” محمد س ع ” المشرف علي القطاع التجاري بالشركة، و”عباس ع ع ” رئيس القطاع القانوني و” العليمي ، س”، مدير عام المراجعة ورئيس لجنة المعاينة بمنح بعض عملاء الشركة تسهيلات ائتمانية علي بيع منتجات الشركة بدون ضمانات حقيقية ، ومنح خصومات علي السداد النقدي الفوري بدون وجه حق ، وقاموا بالإضرار عمدا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه بمبلغ قدرة 42 مليون جنيه .

وأكدت التحريات السرية صحة البلاغ وقيام المتحري عنهم بالإضرار عمدا بالمال العام واستغلال سلطتهم الوظيفية ومنح تسهيلات ائتمانية وتيسيرات في السداد وخصومات للسداد الفوري لبعض عملاء الشركة دون دراسه الموقف المالي للعملاء وبدون ضمانات حقيقية ، ومنها شركة الحرمين للاستيراد والتصدير وصاحبتها “راويه م ع ع” 50 سنة، مقيمة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية والتي سهلوا لها الاستيلاء علي بضائع من منتجات الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 110 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 2009 إلي 2011.

كما أكدت التحريات قيام المتحري عنهم بتسهيل استيلاء شركة السلام للخيوط وصاحبها “عمرو ح ع ص” 40 سنة، – مقيم دائرة قسم سيدي جابر وكذلك شركة المدعو “ميلاد ل و” 59 سنة، مقيم دائرة قسم المنشية علي مبالغ ماليه تقدر قيمتها 31 مليون جنيه وذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات بالمخالفة للائحة البيع الخاصة بالشركة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، وتحرر المحضر عرائض نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة وقررت تشكيل لجنة للفحص .

> وفى جنوب سيناء ، لقى أمين ومساعد شرطة مصرعهما وأصيب مدير مكتب مدير أمن جنوب سيناء فى انقلاب سيارة مدير الأمن.

وكان مدير أمن جنوب سيناء اللواء حاتم أمين تلقى إخطارا من مستشفى شرم الشيخ الدولي يفيد بمصرع طاقم الحراسة الخاص به ، وإصابة مدير مكتبه إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على بعد 10 كيلومترات من كمين مدينة دهب على الطريق الدائري بشرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة عمرو عبد الوهاب المصيلحى ، ومساعد شرطة فؤاد طلبة محمد ، وإصابة الرائد وليد أحمد عبد الفتاح مدير مكتب مدير الأمن ، تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وأخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث.

أ ش أ