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وزير الشباب يؤكد أهمية الدورات لتنمية وعي الشباب والفتيات من مختلف المحافظات

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وزير الشباب يؤكد أهمية الدورات لتنمية وعي الشباب والفتيات من مختلف المحافظات وزير الشباب يؤكد أهمية الدورات لتنمية وعي الشباب والفتيات من مختلف المحافظات

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

استقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم مجموعة من الشباب والفتيات خريجي الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية حول “الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى” .

واستعرض الشباب -خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بمقر الوزارة – المهارات التي اكتسبوها من خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية، وتعرفهم على تاريخ الثورات الشعبية بمصر والأسباب والدوافع لتلك الثورات، علاوة على التعرف على التحديات التي تواجه الأمن القومى للبلاد.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز على أهمية تلك الدورات التي تستهدف تنمية وعى الشباب والفتيات من مختلف المحافظات حول الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى، مشيرا إلى أن الوزارة ستبحث مع مسئولي أكاديمية ناصر العسكرية تنفيذ مثل هذه الدورات في محافظات الوجه البحري والقبلي في الفترة المقبلة؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

ومن جانبهم، طالب الشباب المشاركون في اللقاء تنفيذ دورات تنمية بشرية للشباب خريجي الدورة حتى يقوموا بنشر ما تعلموه لنظرائهم من الشباب والفتيات في جميع المحافظات، علاوة على التوسع في تنفيذ هذه الدورات داخل الجامعات المصرية لمواجهة العنف والإرهاب.

وفى هذا السياق دعا المهندس خالد عبد العزيز خريجي الدورة لعقد ورشة عمل للخروج بمقترح ورؤية حول آليات تنفيذ هذه الدورات في جميع المحافظات لتنمية مهارات الشباب.

أ  ش أ

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