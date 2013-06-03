الشؤون الخارجية بـ"الشورى" توافق على الإعفاء المتبادل للتأشيرات الدبلوماسية بين مصر وإسبانيا

كتب : هبة أمين منذ 7 دقائق

وافقت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، على الاتفاق الموقع بين مصر ومملكة إسبانيا بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري والإسباني لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وذلك من خلال تشجيع حرية انتقال حاملي جوزات السفر الدبلوماسية دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال 180 يوما من تاريخ الدخول، على أن يمارسوا أثناء الإقامة عملا بأجر.

وأكد ممثل وزارة الخارجية أن مثل هذه الاتفاقيات لا تتضمن أي اشتراطات إلا مبدأ المعاملة بالمثل، مبينا أن الجوازات الدبلوماسية والخاصة تنطبق عليها كافة الإجراءات الأمنية في المطارات، خاصة وأن هناك دولا تعتبر ذلك من أعمال السيادة.