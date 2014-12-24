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اتحاد الكرة يرفض طلب 12 ناديا يقودهم الزمالك بإقالة عامر حسين

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اتحاد الكرة يرفض طلب 12 ناديا يقودهم الزمالك بإقالة عامر حسين اتحاد الكرة يرفض طلب 12 ناديا يقودهم الزمالك بإقالة عامر حسين

رفض اتحاد الكرة ما طالبت به لجنة الأندية فيما يخص إقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

صوت 12 عضوا في لجنة الأندية بالإيجاب على إقالة عامر حسين من منصبه في اجتماع أقيم عصر اليوم الأربعاء.

وقال عز حسين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "أنا وممثل حرس الحدود فقط من اعترضنا في التصويت على إقالة عامر حسين.. الباقون أيدوا ضرورة إقالته".

وجاء ذلك الموقف بسبب غضب لجنة الأندية، من لائحة تتعلق بالعقوبات والمحددات الخاصة بحضور الجماهير لمباريات الدوري المصري، قدمها عامر حسين لاتحاد الكرة، دون الرجوع للجنة.

وترى اللجنة أن من حقها الأصيل، أن تمر عليها اللائحة الجديدة أولا قبل إقرارها.

وأوضح عز حسين أن اللجنة طلبت تعيين مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الأسبق في مكان عامر حسين.

لكن اتحاد الكرة أعلن تمسكه بعامر حسين، كون تعيين رئيس لجنة المسابقات حق أصيل لمجلس إدارته بحسب بيانه.

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