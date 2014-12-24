السفير المصري بلبنان يبلغ “سلام” دعم القاهرة للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله

صرح السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد لرئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم دعم مصر للحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الذي بدأ أمس،وأهمية خروجه بنتيجة إيجابية تحقق للبنان الشقيق استقراره المنشود وصولا للتوافق على رئيس للبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية للسفير المصري اليوم حيث بحثا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية وآثارها المختلفة على الأمن القومي العربي.. وفقا لتعميم إعلامي صادر عن السفارة المصرية بلبنان اليوم .

أ ش أ