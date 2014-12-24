فرقة التراث تغني من ألحان القصبجي والرحبانية على مسرح الجمهورية .. غدا

تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي مختارات من أغانى كبار الملحنين ،وذلك خلال حفلها المقام فى الثامنة مساء غدا الخميس 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

ويقدم المايسترو محمد إسماعيل بالحفل توزيعا جديدا لموسيقى ذكريات ،التى تعد من أشهر ألحان الموسيقار محمد القصبجى ،وموشح ملا الكاسات لـ محمد عثمان ، فرق ما بينَا ليه الزمان – طقطوقتى أنا الحبيبة وتبيعيني ليه – ، شد الحزام لـ سيد درويش ، أحب أشوفك – يا وردة الحب الصافي – سكن الليل – دور الحب مهوش بالساهل لـ محمد عبد الوهاب ، أندلسيات لـ الأخوين رحباني عنق المليح الغالي من التراث القديم ، كللي يا سُحب من الفولكلور وموسيقى ح اقابله بكرة لـ رياض السنباطى .. اداء عاطف عبد الحميد ، حنان عصام ، مصطفى أحمد ، مازن عادل ، أحمد جمال ، أنغام مصطفى ، أحمد الوزيري ، ساره زكي ، محيي صلاح ، أحمد محسن وعازف الكمان الدكتور أحمد القصبجي .

الجدير بالذكر ان فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الموشحات ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ،و قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 ،وتوالى بعدها نشاطها الفنى المتمثل فى برنامج دورى للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر ، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة .