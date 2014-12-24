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«السياحة العالمية»: 5% زيادة في الحركة الوافدة إلي آسيا و الباسيفيك

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قال تقرير لمنظمة السياحة العالمية إن حركة السياحة في آسيا والباسيفيك خلال شهر أكتوبر، شهدت زيادة قدرها 5% وهو ما يعزز النمو الذي تشهده هذه المنطقة خلال السنوات الماضية.

وتحققت أفضل النتائج لجنوب آسيا بنسبة 8% وعلى رأسها الهند بنسبة 7% ومن شمال شرق آسيا بنسبة 7% والتي شملت مقاصد رئيسية مثل اليابان وجمهورية كوريا.

أضاف التقرير بالنسبة لأوروبا والتي تٌعد المنطقة الأكثر ارتيادا من السائحين على مستوى العالم فقد سجلت زيادة قدرها 4% خلال شهر أكتوبر وقد حققت كل من شمال أوروبا وجنوب البحر المتوسط الأوروبي نسبة زيادة 7% حيث حققت مقاصد مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا ومالطا نموا كبيرا.

أما عن الحركة في أفريقيا خلال شهر أكتوبر فقد ارتفعت بنسبة 3%، وبالرغم من تحدى تفشى مرض الإيبولا إلا أن جنوب صحارى أفريقيا قد شهدت زيادة في حركة السياحة قدرها 3%.

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