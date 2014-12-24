زيارة السيسي إلى الصين في عيون الصحافة المصرية

كتب – كريم مجدي:

رغم تشابه أخبار تغطية زيارة الرئيس السيسي للصين في كل المؤسسات الصحفية، إلا أن هناك أخبار قد انفردت بها بعض الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي، وهنا نسرد أهم انفرادات المواقع الإخبارية حول تغطية زيارة السيسي للصين.

“الأهرام”

السيسي للمصريين من بكين: القاهرة عادت إلى مكانتها.. ونتائج زيارة الصين إيجابية للغاية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمصريين الذين يتابعون من مصر زيارته الحالية للصين و”قلوبهم مع كل خطوة نخطوها لصالح بلدنا” وقال فى كلمة له في ختام مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم بين مصر والصين إننا استقبلنا بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمتها وكل اللقاءات كانت على أعلي المستويات من أول رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان، وكل المسئولين، وكانت النتائج للمباحثات كلها إيجابية تؤكد أن مصر تعود لمكانتها ويزيد.

وتابع الرئيس السيسى قائلا إن الشركات الصينية مرحب بها للعمل في مصر في مناخ استثماري جيد وإجراءات سريعة بعيدة عن البيروقراطية والفساد والمحاباة وقال إن كل الشركات التي تريد التعاون للبناء والتنمية في مصر ستجد لدينا مناخا جيدا بإرادة الشعب المصري للعمل والتقدم الذي يليق بمصر ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل من ساهم في إتمام الزيارة والاتفاقيات على أكمل وجه.

السيسى لرؤساء التحرير والإعلاميين فى بكين:المخططات الدولية لتدمير مصر لن تنتهى وتتغير وفقا للمعطيات على الأرض إنهاء أزمة الكهرباء الصيف المقبل بتكلفة 40 مليار جنيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين إلى التوحد والاصطفاف لمواجهة التحديات ومحو آثار 30 عاما من الخراب الذى شهدته البلاد.وطالب السيسى فى لقائه مع رؤساء التحرير والإعلاميين المتواجدين فى بكين، المصريين بالصبر عامين لتحقيق مكاسب على الأرض. وأكد وجود مشروعات عملاقة قيد التنفيذ تحتاج اصطفاف المصريين، مشيرا إلى وجود إدراك زائف من جانب البعض فى التعامل مع الحقائق.

وقال إن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى وضع منظومة وآليات جديدة لإصلاحه، ولكن يحتاج إلى تكلفة مالية و نحو 10 سنوات . وأضاف أن الجهاز الإدارى جزء من مؤسسات الدولة ويجب الحفاظ عليه ونعمل على تقليل آثاره السلبية على المجتمع لحين إصلاحه، وأكد أن حجم التحديات كبير فى الداخل والخارج، مشددا على أن المخططات الدولية التى تستهدف تدمير مصر، لم تنته وتتغير وفقا للمعطيات على الأرض.وقال السيسى إن رؤيته للواقع إنه لم يتغير منذ عام 2011، ويجب أن تكون حجم المشاركة الاجتماعية أكبر فى التعامل مع التحديات ككتلة مصرية واحدة، وأكد انه جاد فى حل أزمة الكهرباء الصيف المقبل وذلك يحتاج إلى تكلفة تصل قيمتها 40 مليار جنيه كمرحلة أولى على الأقل. وفى رده على قرار قطر بغلق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، أكد الرئيس أن مصر تنتظر مزيدا من الخطوات من جانب قطر لإثبات حسن النيات وجديتها نحو الاصطفاف العربي، مشيرا إلى أن استقباله للمبعوث القطرى مجرد نقطة انطلاق لكن الطريق لا يزال طويلا أمام قطر.وفى سؤال لـ «الأهرام» عن القضية السورية، أكد السيسى أن القضية السورية معقدة وتتعامل معها أطراف دولية وإقليمية ليس لديها قناعة بأن القضية جاهزة للحل، معربا عن ثقته فى أن مصر تحظى بثقة جميع الأطراف السورية وأنها مؤهلة للتعامل مع جميع قضايا المنطقة. وحول الوضع فى ليبيا، حذر السيسى من خطورة الوضع هناك، مشيرا إلى وجود معاقل لتدريب تكفيريين فى جنوب ليبيا.

“أخبار اليوم”

ياسر رزق يكتب عن تفاصيل 13 ساعة من اللقاءات في أول أيام زيارة الرئيس لبكين

كما قال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ياسر رزق، في مقال له حول تفصايل الزيارة، أن جولات المباحثات واللقاءات المكثفة التى أجرها الوزراء أسفرت عن التوصل إلى خطابات نوايا ومذكرات تفاهم بشأن مشروعات ضخمة تم الاتفاق مبدئيا أو بصفة شبه نهائية على إنشائها وتمويلها بمعرفة الصينيين أو بمشاركتهم.. ومن أهم هذه المشروعات:

> إنشاء قطار كهربائى يبدأ من مدينة السلام وتنتهى مرحلته الأولى عند العاصمة الجديدة بين طريقى السويس والعين السخنة، مرورا بمدن الشروق، الأمل، الروبيكى، العاشر من رمضان. ويتكلف هذا المشروع 1.5 مليار دولار بجانب إنشاء خط قطار بضائع يربط الروبيكى ومدينة بلبيس.

بناء القمر الصناعى (مصر سات – ٢) للاستشعار عن بعد، واقامة مركز لتجميع الاقمار الصناعية فى مصر.

> انشاء ٨ محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم لتوليد ما يقرب من ٢٠ ألف ميجاوات وتتكلف ٣٠ مليار دولار، ويدفع الرئيس بقوة للاتفاق النهائى حول هذه المحطات، واختصار زمن انجازها فى سنتين فقط.

> التعاون فى مشروع المنطقة اللوجستية الكبرى لتداول الغلال والحبوب بدمياط، وقد أبدت شركة «تشايناها ربر» الصينية الكبرى رغبتها فى الاشتراك فى إنشاء وتمويل هذه المنطقة الكبرى.

> إنشاء مدينة للتجارة والتسوق شمال خليج السويس، تضم ٨ أحياء تمثل عواصم العالم الكبرى بجانب حى مصرى، على مساحة ٤.٥ مليون متر مربع، وتتكلف ٤٠ مليار دولار وتوفر نصف مليون فرصة عمل، وتشمل المرحلة الثانية لهذا المشروع الطموح الذى يتبناه د. خالد حنفى إنشاء مناطق للتخزين والتداول ومركز مؤتمرات ضخما، وسوقا كبرى للمنتجات بأسعار الجملة، ومدينة ترفيهية عالمية، وتقام هذه المرحلة على مساحة ١٦ مليون متر مربع. وبالمثل أبدى رئيس شركة «تشايناهاربر» رغبته الاكيدة فى الاستثمار فى هذا المشروع وأعد خطاب نوايا بشأنه لتمويله مقابل المشاركة فى عائداته.

“اليوم السابع“

6 اتفاقيات فى ثانى أيام زيارة “السيسى” لـ”الصين“

يواصل الصحفيان محمد الدسوقي ومحمد الجالي من “اليوم السابع” تغطيتهم التفصيلية الخاصة تحت عنوان “رسالة بكين”، لزيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، للصين ، والتي أسفرت حتى الآن عن توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين القاهرة وبكين، فى مجالات الاقتصاد وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد، والطاقة، والبحث العلمى.

وكان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، عقد مباحثات، مع نظيره الصينى “شى جين بينج”، عقب مراسم الاستقبال الرسمية، تناولت العديد من الملفات المشتركة وقضايا المنطقة، وأكد خلالها الرئيسان حرصهما على دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين فى شتى المجالات.

نجلاء الأهوانى تكشف تفاصيل لقاء الرئيس بالحزب الشيوعى وتعلن توقيع اتفاقية فى علوم الفضاء مع الصين

ونقلت اليوم السابع عن الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى المصرية في الصين، إن الوفد المصرى الذى يزور الصين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قابل رئيس الحزب الشيوعى وأعضائه الذين أعطوا للوفد فكرة عن هيكل الحزب وتجربتهم السياسية. وأضافت وزيرة التعاون الدولى لـ”اليوم السابع”، أن اللقاء تناول تجارب وخبرة الأحزاب السياسية الصينية، موضحة أن أهم سؤال وجهه أعضاء الحزب الشيوعى للرئيس السيسى: “لماذا لا ينتمى الرئيس السيسى لحزب سياسى؟.. موضحة أن الرئيس أجاب بالقول: “الفترة الحالية صعبة وتأسيس حزب سياسى للرئيس يؤدى لانقسام المجتمع”. وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى المصرية، أن إجابات الرئيس لاقت ترحيباً وتفهماً من أعضاء الحزب الشيوعى فى الصين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات خاصة لجريدة “اليوم السابع”، أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين الشركات الحكومية والخاصة فى البلدين، وتابعت قائلة “أتوقع نجاح زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى الصين”.

وزير السياحة الصينى يهدى “السيسى” درعا.. ويؤكد: “آثار مصر بمناهجنا“

أهدى وزير السياحة الصينى، الرئيس عبد الفتاح السيسى درعا، خلال اللقاء الذى جمع الرئيس بالوزير ونحو 25 شركة سياحة صينية بمقر إقامة رئيس الجمهورية فى بكين.

وقال الوزير الصينى فى كلمته، منذ قليل، نيابة عن القطاع السياحى الصينى، “إنهم يعبرون عن ترحيبهم الحار بالرئيس السيسى، متمنيا للسياحة المصرية التقدم والازدهار”، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين قوية وهناك تشابه بينهما، وهما مكملان لبعضهما ولكل منهما جاذبية كبيرة، لافتا إلى أن جميع الآثار المصرية تدرس فى المراحل الابتدائية فى بلاده، مضيفا: “كل الصينيين الذين درسوا فى المرحلة الابتدائية يتمنون التعرف على الثقافة العربية العريقة وزيارة الآثار المصرية”.

استقبل رئيس الوزراء الصينى “لى كه تشانغ”، اليوم الأربعاء، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بقاعة الشعب الكبرى فى العاصمة الصينية بكين.

وأبدى رئيس الوزراء الصينى سعادته بلقاء الرئيس السيسى، حيث قال: “الرئيس السيسى استطاع خلال الشهور الأولى لولايته أن يحقق لمصر استقرارا فى الأوضاع الداخلية، وأن يواصل الجهد فى تحقيق النمو الاقتصادى”. من جانبه، شكر السيسي رئيس لوزراء الصيني قائلاً: “نود أن نشكركم وكل الصينين على حفاوة الاستقبال التى قوبلنا بها منذ وصولنا إلى بكين، لقد وجدنا استعداداً غير مسبوق للتعاون مما يعكس حجم العلاقات بين البلدين ويعكس الشراكة المصرية الصينية”.

“صدى البلد“

السيسي يلتقي رؤساء الجامعات الصينية.. ويؤكد: نقدر العلم والتعليم.. وشكري: نسعي للاستفادة من تجربة الصين التنموية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الصينيين، إلى إنشاء عدة جامعات في القاهرة ومحافظات مصر، وليس إنشاء جامعة واحدة فقط.

واقترح الرئيس خلال كلمته، أمام 40 من رؤساء الجامعات الصينية، على إنشاء جامعة صينية في مدينة الاسماعيلية الجديدة، مطالبا رؤساء الجامعات بتوفير منح دراسية أكثر للطلاب المصريين، حيث أن وجود 200 طالب فقط لا يعبر عن عمق العلاقة بين البلدين.

وأضاف “الرئيس”، أن مصر تقدر العلم والتعليم وأنها تنظر إلى الصين بكل احترام واعجاب، مؤكدا أن التجربة الصينية رائعة وان مصر اول دولة بين الدول العربية والافريقية التي اعترفت بالصين عام 56″، مشيرا إلى أن ” العلاقات بين البلدين ثابتة وفي تقدم، ونتطلع إلى تعزيزها”، موضحا ان “التعليم والنظر إليه بشكل شامل اول خطوات تقدم الأمم”.

ومن جانبه، قال الدكتور تشيو شي ليو في كلمة نيابة عن رؤساء الجامعات الصينية ان مصر بقيادة الرئيس السيسي تتقدم بخطي ثابته نحو النهضة والازدهار والرخاء والزيارة ستسهم في تعميق العلاقات والبلدين لهما تاريخ عريق وحضارة مشرقة ومن تقاليد البلدين الاهتمام بالتعليم.

أعلام مصر والصين على أعمدة الإنارة أمام القصر الجمهوري في بكين

وفي تغطيتها للزيارة المصرية، رصد رئيس تحرير صدى البلد،أحمد صبري، وضع الحكومة الصينية علمى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، على أعمدة الإنارة أمام القصر الجمهوري الصيني.

”جورنال مصر“

الرئيس السيسي يدعو نظيره الصيني لزياره مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لنظيره الصيني شى جين بينغ لزياره مصر في اقرب فرصة عندما تسمح ظروف الرئيس الصيني لتلبيتها.

> وعبر الرئيس السيسي عن شكره العميق لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظي به منذ ان وطأت قدماه الاراضي الصينية .

وتناول الرئيس السيسي العلاقات المصرية الصينية، مؤكدا انها تضرب بجذورها في التاريخ، مرددا نفس ما قاله الرئيس الصيني بأن مصر كانت اول دولة بالمنطقة تعترف بالصين تقديرا لمكانتها،كما تطرق السيسي إلى لقائه برؤساء الجامعات ورؤساء الشركات الصينية، معربا عن سعادته البالغة لما وجده من هذه القيادات من حرص على التعاون بكل قوة وفاعلية.

مطاعم الصين تستقبل الاعلاميين المصريين بـأغنية ” بشرة خير ”

ذكر رئيس تحرير “جورنال مصر”، أحمد الطاهري، أن الوفد الاعلامي المصري المتواجد حاليا فى بكين لتغطية فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي, تفاجأ أثناء تناولهم العشاء فى أحد مطاعم العاصمة الصينية الشهيرة بإن إدارة المطعم قامت بتشغيل أغنية ” بشرة خير ” للمطرب حسين الجسمي وكذلك أوبريت ” تسلم الايادي ” ترحيبا بهم وبزيارة الرئيس المصري، وفقاً لجريدة “جورنال مصر”.

الملفت أن احد العاملات قامت برفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وداعبت الحضور قائلة ” انا بحب السيسي وبحب مصر ” .

> يذكر ان العشاء ضم نخبة من الاعلاميين من بينهم الاعلامي خيري رمضان و الاعلامي احمد موسى والمخرج مجدي الهوارى والاعلامي رامي رضوان والصحفى محمد الدسوقى رشدى وكذلك الاذاعي احمد خيري .

فضلا عن محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الاهرام وياسر رزق رئيس تحرير الاخبار و فهمى عنبه رئيس تحرير الجمهورية وأحمد الطاهرى رئيس تحرير جورنال مصر .

الإجراءات الأمنية الصينية تعرقل تغطية الوفد الصحفي المصري

بسبب الإجراءات الأمنية الصينية المشددة، والتي تقتضي منع نزول أى كاميرا تليفزيونية للتصوير فى الشارع دون الحصول على تصاريح تستغرق فى أفضل الاحوال نحو اسبوعين للانتهاء منها , حدثت أزمة لعدد من الفضائيات التى حضرت إلى الصين لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. جورنال مصر رصد نقاش بين خيري رمضان وأحمد موسى حول هذا الأمر فى الحافلة المخصصة لنقل الاعلاميين المصريين .. اذ تساءل كل منهم أيضاً حول كيفية تقديم افضل تغطية فى ظل هذة الظروف.

السيسي يستمع لمقترحات شباب الصحفيين عن تطوير التلفزيون المصري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في بكين، بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين والصحفيين المصريين، الذين يقومون بتغطية زيارته إلى بكين،وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض مع الإعلاميين المصريين تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية المصرية وبعض القضايا التي تشغل المجتمع المصري، فضلاً عن عدد من القضايا والأوضاع الإقليمية.

وعرض شباب الإعلاميين والصحفيين ما قاموا بتنفيذه وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال لقائهم مع الرئيس منذ أسبوعين بشأن عدد من الموضوعات، والتي جاء على رأسها مقترحات تطوير التليفزيون المصري، وصياغة ميثاق الشرف الإعلامي، وسبل التعاطي مع روابط تشجيع الأندية الرياضية، وتوجيه طاقات الشباب من أعضائها بشكل إيجابي بما يساهم في التنظيم الجيد لمختلف الفعاليات والمباريات الرياضية وإظهار مصر بالشكل اللائق دوليًا.