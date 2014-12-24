جديد سلفي الحواحب ... وكيم كردشيان تتخلى عن حاجبيها!

ما إن نشرت Kim Kardashian صورة لحاجبيها المبيضّين على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى حصلت على نسبة إعجاب كبيرة، لتنتشر بعد بذلك موضة "سيلفي الحواجب". وأصبحت ألوان الحواجب وأشكالها هواية التجميل المفضّلة للنجمات، لما للحاجبين من أهمية في إبراز جمال المرأة وأنوثتها. إليك صوراً للعديد من النجمات اللواتي اتبعن هذه الصيحة الجمالية.

تابعي كلّ الأفكار، واختاري الشكل واللون والأكسسوارات التي تجدينها مناسبة لوجهك.

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الحواجب البلاتينيّة المتكاملة: تناسب المرأة السمراء، صاحبة الشعر الأشقر والعيون الكبيرة.

الحواجب المحدّدة: تعرف المرأة العربيّة بهذا الشكل من الحواجب، لكنّها لا تليق بالعيون الصغيرة. من هنا، ننصحك باعتماد طريقة الشعرة شعرة في رسم الحواجب.

العودة إلى حواجب التسعينيّات: يمكنك اعتماد هذه الصيحة من الحواجب مع مكياج العيون بالآي لاينر المجنّح.

الحواجب الفضيّة والذهبيّة: بعد أن انتشرت الحواجب الملوّنة في عروض الجمال، بدأت النجمات بتطبيق هذا الاتّجاه وصبغ الحواجب أو تزيينها، لا سيّما باللونين الفضّي والذهبي. يمكنك اتّباع هذه الطريقة في السهرات.

الحواجب السميكة: لم تعد الحواجب الرفيعة مناسبة للموضة، كما أن السميكة منها لا تناسب كلّ السيدات. ننصحك بتطبيق أحمر الشفاه القوي مع هذا الشكل من الحواجب.

الحواجب المدرّجة: لكل صاحبات الشعر القصير، تعتبر الحواجب المدرّجة من الأشكال الأنسب، إذ تمنح إطلالتك التميّز.

الحواجب الزرقاء المائلة الى الأخضر: هذه الألون الجريئة انتشرت على الشعر، من خصلات اصطناعيّة الى صبغات كاملة، وها هي تدخل عالم الحواجب لأغرب الإطلالات.

الحواجب المقوّسة: بالرغم من زوال هذه الموضة، إلا أنّها تنتشر بكثافة في صور السيلفي، وتعتبر جميلة عند بعض النساء.

أكسسوارات الحواجب: تتنوّع من أقراط صغيرة إلى سلاسل معدنيّة. يمكن استخدامها لفترة زمنيّة، أو في المناسبات الجريئة.

وأنت سيدتي، أيّ حواجب تجدينها الأجمل؟

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