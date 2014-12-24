نوال الزغبي: أنصح نجوى كرم بالانسحاب من"آراب غات تالنت"

بيروت | زلفا رمضان | تصوير | كارين بدر | تنسيق الأزياء | جوني متى | أزياء | محلات Aishti ومحلات BCBG شكر خاص لفندق Staybridge Suites Beirut فردان- بيروت حيث تمّ التصوير

نوال الزغبي هي هي لا تتغير، مهما غبت عنها تعد وتجدها أنيقة متجددة في إطلالتها تشعّ حياة. نضج نوال الفني والشخصي بسبب خبرتها الفنية يدفعها لاختيار أغنيات مميزة تحمل في مضمونها الفرح والدلع والغنج على الحبيب كأغنيتها الأخيرة "ولا بحبك". تعامل ابنتها تيا باللين أحياناً وبالقسوة عند الضرورة. ففي منزلها القائم في منطقة بصاليم استقبلت نوال "سيدتي" كعادتها أحسن استقبال. حديثها لـ "سيدتي" حمل الكثير من الصراحة والنقد البنّاء لكل ما يدور من حولها فنياً:

اليوم ابنتك تيا صبية عمرها 15 عاماً، ماذا تحدثيننا عنها؟

«تيا الدنيا مش سايعتها» تعيش عمر المراهقة بكل تفاصيله، تعيشه بفكر شابة صغيرة تحب الشوبينغ والأزياء وتستمتع بعمرها لكن تحت نظري ومراقبتي لها.

هل لك سلطة عليها وكيف تتعاملين معها؟

أعاملها كصديقة وأقسو عليها أحياناً. وما أقرره، عليها تنفيذه دون اعتراض. أعطيها حريتها لكن ممنوع عليها السهر خارج البيت. أسمح لها بالخروج مع صديقاتها والتسوق. لكني أعرف مسبقاً من هنّ صديقاتها. فطالما تيا قاصرة وتحت سن الرشد هي تنفّذ ما أقرره وسماع كلمتي. فتيا دائماً تقول لي ماما كل شيء عندك ممنوع، علماً أن جيل اليوم يخلق حراً بسبب تطور الحياة والتكنولوجيا. لكن تربية الأهل اليوم لأولادهم أصعب بكثير من تربية أهالينا لنا.

يقال إن دائماً الأم تربي أولادها كما تربت هي في منزل أهلها، هل استعنت بأسلوب تربية والدتك لك؟

لا، لا، أبداً. لو ربيت ابنتي كما ربتني والدتي لهربت تيا مني؛ لأن أمي كانت قاسية جداً في تربيتها لي. فكان ممنوعاً عليّ الخروج من المنزل إلا برفقتها. كنت أعذب أمي وأعاندها لمنعها لي من الخروج. لذلك، ربيت تيا بهدوء دون قساوة بتفاهم معها. لذلك لا خلاف بيننا. تيا واعية وتعرف المسؤولية. وأنا دائماً أجلس معها ونتحدث في اهتماماتها كشابة.

هل صوت تيا جميل ولديها ميول فنية مثل أمها؟

لا تتحلى تيا بصوت جميل، لكن لديها ذوق جميل بالأزياء والموضة والرسم وذوقها عصري يحاكي جيلها. أحياناً يستوقفني ذوقها في اختيار ملابسها العصرية. ممكن جداً أن تكون بسيطة لكن تنسيقها للملابس غريب ومبهر. ودائماً تيا تسألني رأيي في اختيار ملابسها لأنها تعتبرني مثالها في الأزياء. حقيقة، يلفتني ذوقها العاكس لسنها كمراهقة وللزمن الحالي.

لماذا تطلّ تيا معك إعلامياً وولداك لا يطلّان معك؟

جورجي وجوي لا يحبان الكاميرا أبداً. فهما يفضلان اللعب وإطلالة تيا معي كانت بشكل عفوي. أنا لا أحبذ إطلالات أولادي عبر الكاميرات. أريدهم أن يعيشوا حياتهم براحة.

أحلام في "آراب آيدول" حلوة

قمت بنفسك بوضع الماكياج لتصوير غلاف «سيدتي». وهذه حالة مميزة عن باقي الفنانات. هل تقومين بوضع ماكياجك في كل المناسبات؟

نعم، أنا أقوم بوضع الماكياج لنفسي لكل المناسبات سواء أثناء تصوير «الكليب» أو تصوير أغلفة المجلات والمقابلات التلفزيونية. أنا أحب الماكياج من صغري. وتعلمت أصوله مع مرور الوقت من الذين تعاملت معهم. فأنا أعرف تفاصيل وجهي وبشرتي. وأعرف ما هي الألوان التي تليق بها. وأضع ألوان ماكياجي حسب فستاني وحسب الحفل الذي سأقدمه. في حفل رأس السنة الذي سأحييه قريباً سأضع ماكياجي بنفسي. لكني تعاملت وأتعامل مع الماكيير هالة عجم والتي أعتبرها أهم ماكييرة في العالم. فهي محترفة ومتطورة ومطّلعة بشكل واسع على الموضة العالمية، قالت ممازحة موجهة كلامها لهالة عجم «أتمنى كلامي هذا عنك ما يكبّر راسك علينا». وضحكت نوال مضيفة: «هالة حبيبة قلبي وصديقتي».

كونك خبيرة بالماكياج ومتابعة، ما هي ملاحظاتك على ماكياج الفنانات؟

أنت تحرجينني بسؤالك. أنا لا أستطيع توجيه نقد لأي فنانة. لكن أقول هيفاء وهبي مثلاً ماكياجها مميز بالأسود «السموكي آيز» (smokey eyes). فماكياجها لائق عليها ويشبه جمالها وشخصيتها المحببة. قالت نوال: «يا أختي هيفاء شو ما عملت حلوة كتير».

| نجوى كرم: في الماضي، لم يكن ماكياجها يعجبني، لكن اليوم نجوى أجمل بكثير من الماضي وأصبحت تعرف ما يليق بها.

| أحلام في «آراب آيدول» حلوة.

سأقول لك أمراً مهماً الحالة النفسية لها تأثير مباشر على جمال ماكياج المرأة. فإذا كانت نفسيتها حزينة ومهما كان ماكياجها جميلاً ستظهر بصورة بشعة. الحزن والفرح هما أساس الماكياج. وعقّبت نوال قائلة: «لا أريد أن أقيّم أحداً من الفنانات. لكن اليوم كل الفنانات يعرفن ما يليق عليهنّ من ماكياج».

خفّ وهج برامج الهواة

مشاركة الفنان وائل كفوري في «آراب آيدول» وغياب راغب علامة هل شكّل برأيك مفارقة في المشاركة؟

وائل فنان أموت عليـــه. لقــد أحببته كثيراً في «آراب آيدول» كما كنت «حابة» راغب قبله. كل منهما له شخصيته. لو اجتمعا معاً في لجنة «آراب آيدول» لكان أفضل.

لقد عرض عليك سابقاً المشاركة في لجنة التحكيم لأحد برامج الهواة ورفضت ثم ندمت. إذا عرض عليك مرة أخرى، هل توافقين؟

أول موسم كان ممكناً لكن حالياً أكيد لا؛ لأن وهج هذه البرامج خفّ وقلّت نسبة المتابعين لها. أنا أنصح الفنانين في لجان التحكيم بالانسحاب، خاصة نجوى كرم التي شاركت في ثلاثة مواسم من «آراب غات تالنت»؛ لأن في المواسم السابقة ساهمت نجوى بحضورها في اللجنة في دعم البرنامج لكن حالياً عليها بالانسحاب؛ لأنني أحبها أنصحها بالانسحاب؛ لأن إذا ملّ الجمهور مشكلة. على الفنانين في لجنة تحكيم «آراب آيدول» أيضاً الانسحاب. أنا فنانة ولم يعد لديّ الفضول لحضور البرنامج. فكيف بالجمهور. برأيي، برنامج «ذا فويس» مازال محافظاً على نجاحه.

مؤخراً، طرح الفنان وائل كفوري ألبومه وقد سبقته إليسا أيضاً بطرح ألبومها «حالة حب»، هل استمعت إليهما؟

سمعت مقاطع من ألبوم وائل ووجدته حلواً. لكنه مازال بنفس «الستايل» أنا أريد واشتقت لوائل كما غنى في السابق «ليل ورعد وبرد وريح». هذا وائل الذي كان يهزّ المسرح بأغانيه. أنصحه بالعودة إلى لونه الغنائي السابق. سمعت أغنية «يا مرايتي». وهي أغنية حلوة. إليسا ذكية في اختياراتها. وذكية في طرح المواضيع.

هل شاهدت «كليب» «حب كل حياتي» إليسا مع المخرجة أنجي جمّال؟

لا، حقيقة. لكن، أنا أحببت أنجي فقط في تصويرها لأغاني رامي عياش. ومن بعدها، بدأت أشاهد تكراراً في «كليباتها».

صوت فضل شاكر لن يتكرر

مؤخراً، طرح محمد نجل الفنان فضل شاكر أغنية «راحوا» على صفحته الخاصة هل سمعتها؟

لا، لم أسمعها. لكن صوت فضل شاكر لن يتكرر. والفن بدونه ناقص. لقد سمعت بالأمس أغنية «معقول» لفضل حقيقة دمعت عيناي على إحساسه العالي في الغناء.

هل تدعمين عودته مجدداً إلى الغناء في حال أراد ذلك؟

أدعم عودته في حال كان بريئاً. وإذا عاد فضل للغناء حينها يكون بريئاً. ومن خلال معرفتي به أعرف كم يحب الجيش وقائد الجيش. وقد سبق لي وشاركته في حفل قدمه في عيد الجيش على حسابه الخاص وهو تكفل حينها بكافة مصاريف الحفل. أشك أنه شارك في معركة ضد الجيش بعدما لمست صدقه ومحبته الصادقة للجيش. لكن في النهاية الحكم للقضاء.

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