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مقتل 5 إرهابيين وضبط 78 متسلل ومشتبه بهم وتدمير 29 بؤرة إرهابية في سيناء

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الجيش المصري فى سيناء

الجيش المصري فى سيناء

تمكن رجال القوات المسلحة خلال الفترة من 21 وحتى 23 ديسمبر من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وأسفرت المداهمات عن مقتل مقتل 5 إرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات على البؤر الإرهابية، وضبط عدد “78″ فرد متسلل ومشتبه بهم وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد تم ضبط وتدمير “18″ دراجة بخارية و”19″ عربة بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، كما تم تدمير “29″ مقر ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية و”7″ فتحة نفق.

وفي الإطار ذاته تم ضبط “10″ بندقية آلية عيار “7,62 × 39″ مم – بندقية خرطوش – رشاش جرينوف – بندقية قناصة طراز (FN) ومعها عدد “3″ خزنة – عدد “70″ طلقة عيار “7,62 × 39″ مم – عدد “59″ طلقة خرطوش – عدد “300″ طلقة – عدد “6″ عبوة متفجرة بدائية الصنع – عدد “2″ تليفون محمول مزود بدوائر تفجير – عدد “7″ حزام ناسف – عدد “9″ قنبلة يدوية – عدد “4″ دانة مدفعية أنواع – نظارة ميدان – عدد “3″ مشغل لغم بلاستيكى.

كما عثر رجال القوات المسلحة على بعض المواد المخدرة مثل طن من نبات البانجو المخدر، و”1200″ قرص ترامادول.

هذا وقد تم تفكيك عدد “4″ عبوة ناسفة داخل عدد “4″ برميل وزن الواحدة منها “50″ كجم، وضبط “300″ كجم من مادة الإنفو المتفجرة، حيث كانت معدة للاستخدام ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

بيان القوات المسلحة

بيان القوات المسلحة

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