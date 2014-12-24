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السيسي: مستقبل واعد للعلاقات المصرية الصينية بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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السيسي: مستقبل واعد للعلاقات المصرية الصينية بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة السيسي: مستقبل واعد للعلاقات المصرية الصينية بعد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة الشعب الكبري ببكين مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “رئيس البرلمان” تشانغ ده جيانغ، بحضور الوفد المصري المرافق للرئيس السيسي.

وأعرب الرئيس السيسي في بداية المباحثات عن ثقته لان يكون المستقبل واعدا للعلاقات المصرية الصينية بعد التوقيع أمس مع الرئيس الصيني علي وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف إن المباحثات التي أجراها على مدى يومين مع المسئولين الصينيين في بكين عكست مدي عمق العلاقات بين البلدين.

وأكد ان العلاقات المصرية مع الصين اتسمت دائماً بالتوازن والاستقرار علي مدي تاريخها ولذلك فإن هذه العلاقات التاريخية تعطينا املا متزايدا في مزيد من النهوض بعلاقات البلدين.

من جانبه ، وصف رئيس البرلمان الصيني المباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني فى بكين أمس الثلاثاء بأنها مهمة للغاية خاصة وأنها أسفرت عن توقيع وثيقة مشتركة لرفع مستوي العلاقات الي الشراكة الاستراتيجية الشاملة .

وأعرب عن أمله فى أن تؤدي هذه الشراكة إلي الارتقاء بمستوي العلاقات الي مستوي جديد في جميع المجالات.
> كما نوه بأهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الصيني مؤكدا ان هذا اللقاء سيترك تأثيرا عميقا علي التعاون بين البلدين.

كان رئيس البرلمان قد رحب بزيارة الرئيس السيسي للصين وهنأه علي انتخابه رئيسا لمصر في مايو الماضي. وأكد ثقته فى أن الزيارة ستترك بصماتها في تدعيم الصداقة بين والصين.

أ ش أ

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