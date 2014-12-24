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الرئيس السيسي: إذا جذبت مصر 1% فقط من السياحة الصينية فهذا رقم كبير

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الرئيس السيسي: إذا جذبت مصر 1% فقط من السياحة الصينية فهذا رقم كبير الرئيس السيسي: إذا جذبت مصر 1% فقط من السياحة الصينية فهذا رقم كبير

أكد الرئيس عبد الفتاح ضرورة أن يشعر من يزور بلد بالود من المواطنين المحليين وتجاههم، مشيرا إلى أن العلاقة بين والصين تؤكد هذا المعنى، لأنها علاقة مستقرة وودية بين الشعوب .

وقال الرئيس السيسى خلال لقائه مع رئيس مصلحة السياحة الوطنية الصينية إن مكانة المواطن الصيني في مصر كبيرة ومن زار البلاد لمس هذا الود والقبول، مضيفا أن حالة الاستقرار في مصر حاليا أفضل كثيرا من السنوات الأربعة الماضية، خاصة في المناطق السياحية في أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ وغيرها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن حجم السياحة الصينية إلى العالم ضخم، حيث يصل إلى 120 مليون زائر لافتا إلى أنه في حال جذب واحد بالمائة فقط منه إلى مصر فهو رقم كبير متمنيا بحكم العلاقة والتاريخ أن يكون هناك مجموعات أكبر من السائحين الصينيين الزائرين إلى مصر.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله أن يتم الاتفاق على تنظيم رحلات طيران عارض بين العديد من المدن الصينية ومصر، وكذلك ربط الطيران بين هونج كونج ومصر.

من ناحية أخرى أعلن السيسي أن مصر بصدد إنشاء مدن للسياحة والتجارة والتسوق خلال سنوات قليلة لجذب المزيد من السائحين إلى جانب السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية.

وأضاف أنه تم خلال العامين الماضيين بذل جهود لانضمام مصر للاتحاد العالمي للمدن السياحية ومقره الصين بالإضافة إلى اتفاقية توأمة بين شنغهاي والإسكندرية وأكد استجابته للتغلب على بعض المصاعب التي تعوق زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر، مشيرا إلى سعادة المصريين بزيارة الصينيين إلى البلاد حيث يلقون كل اهتمام

أ ش أ

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