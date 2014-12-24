جمارك مطار القاهرة تقبض على ضابط حركة بشركة طيران حاول تهريب 18 ألف كارت ذاكرة داخل “حزام طبي”

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب ١٨ ألف كارت ذاكرة محمول مع موظف بشركة طيران عاملة بالمطار، أخفاها داخل حزام طبي ولصق، أثناء عودته من دبي علي الطائرة المصرية.

اشتبه محمود صبري مأمور الجمرك في الراكب ويعمل ضابط حركة بشركة طيران بسبب محاولته الخروج من باب الموظفين مستغلا تصريح الدائرة الجمركية الخاص به رغم أنه من ركاب الرحلة، تم إبلاغ عمر سعد مدير الجمرك الذي أمر بتفتيشه ذاتيا، وعثر معه علي ١٨ ألف كارت ذاكرة داخل حزام طبي والباقي ملصق علي جسده.

اعترف الموظف بواقعة التهريب وأمر أحمد حسن عبد المجيد مدير جمارك مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته للنيابة بتهمتي التهريب واستغلال عمله.