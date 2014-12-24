وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: العشرات من مواطنينا‬ انضموا لـ”‏داعش‬”

عتبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، الثلاثاء، أن أعداد عرب إسرائيل الذين انضموا لتنظيم “داعش” لا يتجاوز “العشرات المحدودة”.

وفي تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، أوضح يعالون أن “ظاهرة الانضمام إلى تنظيم “داعش” في صفوف المواطنين الإسرائيليين العرب لا تزال هامشية، حيث لا يتجاوز عدد هؤلاء العشرات المعدودة”.

وأكد يعالون أن “أجهزة الأمن الإسرائيلية تراقب عن كثب هذه الظاهرة التي قد يكون لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة”، في إشارة إذا ما وصل التنظيم بعملياته إلى الأراضي الفلسطينية.

وتنفي حماس أي وجود لـ”داعش” في قطاع ‏غزة‬، وفي المقابل تشن السلطة الفلسطينية حملات أمنية ضد من يظن أنهم يحملون فكرا متطرفا. وتابع يعالون أن “لدى إسرائيل الردود الملائمة لذلك”.

الأناضول