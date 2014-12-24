ننشر توصيات لجنة المنافذ الحدودية ” المصرية السودانية “بعد تفقد “قسطل” التجريبي

قامت لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة، علي مدار يومين بتفقد ميناء قسطل أشكيت الواقع بين الحدود المصرية السودانية والذي يساهم فى تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

تم توقيع بروتوكول يشمل الجانبين بعد انتهاء الجولات الميدانية والاجتماع والاتفاق على بعض البنود.

استعرض الجانبان أهم العقبات التى تواجه مستخدمو المنفذين المصري والسوداني وتم التوصل لحلول للعقبات ومنها اجتماع مسسئولي المنفذين خلال شهر على الأكثر ورفع تقرير لرئيسيي اللجنة من الجانبين متضمناً بياناً بالرسوم المفروضة فى كلاً المنفذين وإمكانية تخفيضها.

وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع فى إنهاء إجراءات تخليص السيارات والشاحنات فى المنفذين والتي كانت تسبب مشكلة، مع إعفاء الأطفال الرضع حتى سن العامين من الرسوم المفروضة للمنفذين، مع الالتزام بسرعة الإفراج عن السلع سريعة التلف ومنها الخامات الزراعية والأسماك واللحوم.

واتفقت اللجنة على ضرورة تسهيل حركة انتقال الركاب والبضائع بين البلدين لسعى الجانبين لتسهيل توقيع بروتوكولات تعاون بين الشركات الناقلة للركاب وفقاً للقوانين المطبقة فى البلدين.