أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر توصيات لجنة المنافذ الحدودية ” المصرية السودانية “بعد تفقد “قسطل” التجريبي

Google+ Print
ننشر توصيات لجنة المنافذ الحدودية ” المصرية السودانية “بعد تفقد “قسطل” التجريبي ننشر توصيات لجنة المنافذ الحدودية ” المصرية السودانية “بعد تفقد “قسطل” التجريبي

قامت لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة، علي مدار يومين بتفقد ميناء قسطل أشكيت الواقع بين الحدود المصرية السودانية والذي يساهم فى تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

تم توقيع بروتوكول يشمل الجانبين بعد انتهاء الجولات الميدانية والاجتماع والاتفاق على بعض البنود.

استعرض الجانبان أهم العقبات التى تواجه مستخدمو المنفذين المصري والسوداني وتم التوصل لحلول للعقبات ومنها اجتماع مسسئولي المنفذين خلال شهر على الأكثر ورفع تقرير لرئيسيي اللجنة من الجانبين متضمناً بياناً بالرسوم المفروضة فى كلاً المنفذين وإمكانية تخفيضها.

وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع فى إنهاء إجراءات تخليص السيارات والشاحنات فى المنفذين والتي كانت تسبب مشكلة، مع إعفاء الأطفال الرضع حتى سن العامين من الرسوم المفروضة للمنفذين، مع الالتزام بسرعة الإفراج عن السلع سريعة التلف ومنها الخامات الزراعية والأسماك واللحوم.

واتفقت اللجنة على ضرورة تسهيل حركة انتقال الركاب والبضائع بين البلدين لسعى الجانبين لتسهيل توقيع بروتوكولات تعاون بين الشركات الناقلة للركاب وفقاً للقوانين المطبقة فى البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا