ضبط وحبس 12 إخوانيًا في التحريض على العنف واقتحام أقسام ومنشآت بالمنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية في المنيا، 7 عناصر من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، بتهمة التظاهر والتحريض على العنف.

تلقى اللواء أسامة متولي، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير قطاع البحث الجنائي بضبط 5 متهمين هاربين من أنصار الإخوان، متهمين بخرق قانون التظاهر، ومقاومة السلطات، والحشد والتحريض على العنف، إضافة إلى ضبط متهمين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارها في القضية رقم 3672 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ديرمواس، لتورطهما في اقتحام وحرق قسم شرطة ديرمواس، وخرق قانون التظاهر، في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصام رابعة.

فيما قررت النيابة الكلية بشمال المنيا، حبس 5 عناصر من الجماعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم في أحداث التظاهر والتحريض على العنف، بقريتي شم القبلية، وشارونة في مركز مغاغة.

تحررت المحاضر اللازمة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.