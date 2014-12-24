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واشنطن: 64 سجينًا في جوانتانامو بانتظار الترحيل

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ذكرت الولايات المتحدة الثلاثاء أنه تمت الموافقة على نقل 64 سجينا من الـ 132 سجينا المتبقين في السجن العسكري بخليج جوانتانامو في كوبا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن الولايات المتحدة تنتظر من دول أخرى الموافقة على استقبال السجناء.

وكان وزير الخارجية، جون كيري، قد طلب مساعدة الفاتيكان هذا الشهر في إيجاد «حلول إنسانية مناسبة» لسجناء جوانتانامو.

ونجح كليف سلوان، مبعوث الخارجية الأمريكية المعني بإغلاق جوانتانامو، والذي استقال في وقت سابق من الشهر الجاري، في إيجاد أماكن لـ 34 سجينًا خلال مهمته، التي استمرت 18 شهرًا.

وقالت هارف: «إنه يضعنا على أرضية قوية للغاية وعلى مسار واضح نحو تقليص أعداد (المعتقلين) في جوانتانامو بشكل مسؤول وإغلاق المعتقل في نهاية
> المطاف».

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