لأول مرة منذ 2000 عام.. الأردن تضيء شجرة الكريسماس في موقع عماد المسيح (صور)

للمرة الأولى منذ ألفي عام أضيئت، الثلاثاء، شجرة عيد الميلاد في موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في لواء الشونة الجنوبية؛ خلال حفل أقيم تحت رعاية وزير السياحة والأثار وزير العمل الأردني، الدكتور نضال القطامين.

وقال «القطامين»، في كلمة له خلال الحفل: «إننا في هذه اللحظة التاريخية التي يشاهدها كل العالم في هذا الموقع، الذي شهد حياة وممات العديد من الأنبياء، وشهد انطلاقة الرسالة المسيحية، نؤكد رسالة الأردن وقيادته في التعايش مع بعضنا البعض»، مضيفًا: «احتفالنا اليوم هو انطلاقة للاحتفالات المسيحية بأعياد الميلاد ومتمنيا أن يعاد بالأمن والسلام والاستقرار على الجميع في هذا المحيط الملتهب».