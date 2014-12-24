جورج وسوف يدعو محبيه إلى لقائه في دبي ليلة رأس السنة

يبدو أن هناك حرباً سرية، تدور بين منظمي حفلات رأس السنة، حيث تُروّج جهة إنتاجية نظمت مجموعة من الحفلات لنجومها في دبي، أن الفنان جورج وسوف لن يحيي حفل رأس السنة في دبي، مما دفع الأخير إلى دحض تلك الشائعات، عبر طرح تسجيل بالصوت والصورة على قناته الخاصة في موقع "اليوتيوب" يعايد من خلالها الناس، ويؤكد عل موعده الثابت على حفل رأس السنة في دبي.

وجاء في رسالة جورج على اليوتيوب: "من أمام نافذة غرفتي في السويد أصبحكم اليوم في 23 كانون الأول. إن شاء الله أن يمرّ رأس السنة على خير وأن تكون السنة الجديدة أجمل وسنة خير على الجميع وأفضل من السنة التي مضت"، وتابع الوسوف: "سوف أعايد الجميع ليلة راس السنة من دبي.أتمنى أن أراكم بخير جميعاً وتنعاد عليكم جميعاً".

يشار إلى أن أبو وديع سوف يحيي حفل ليلة رأس السنة في 31/12/2014 في مدينة دبي في المركز التجاري العالمي "قاعة مكتوم"، وسوف يشاركه في الحفل كل من النجمة سارية السواس وسارة فرح.