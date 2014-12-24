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مجلس الأمن: 5 يناير المقبل هو موعد إجراء الحوار بين أطراف النزاع الليبي

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مجلس الأمن: 5 يناير المقبل هو موعد إجراء الحوار بين أطراف النزاع الليبي مجلس الأمن: 5 يناير المقبل هو موعد إجراء الحوار بين أطراف النزاع الليبي

مجلس الأمن الدولي

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن الخامس من يناير 2015 القادم هو الموعد الذي حدده رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لإجراء الحوار بين أطراف النزاع الليبي وذلك عقب الاتفاق على ما اسماه خارطة طريق.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن السفير التشادي شريف محمد زيني عقب مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا قوله إن خارطة الطريق لتسوية الأزمة تتمحور حول ثلاث نقاط لم يوضحها.

وألمح السفير التشادي إلى أن إحد هذه المحاور يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين”.

وقد عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم الكبير إزاء تدهور الأمن في ليبيا، مطالبين طرفي النزاع بالتوقف فورا عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار.
> يذكر أن اجتماع أول للحوار قد عُقد في سبتمبر الماضي لكن دون نتائج، وتم تأجيل اجتماع آخر كان مقررا في ديسمبر.

أ ش أ

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