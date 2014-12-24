2500 درهم الحد الأدنى للاستقطاع شهرياً ضمن «مذخور»

كشف محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لـ«البيان» أن الحد الأدنى للاستقطاع الشهري لطلبات قروض الإسكان الجديدة اعتباراً من بداية العام المقبل سيبلغ 2500 درهم، وذلك ضمن تطبيق المؤسسة لمبادرة «مذخور» للتوفير الإسكاني اعتباراً من يناير المقبل بشكل إلزامي على جميع هذه الطلبات والتي تتضمن قروض «سكن جاهز وبناء وصيانة وإضافة أو إحلال».

وأوضح المري بأنه كون خدمات القروض تختص بإقراض المتعاملين فيصبح لزاماً عليهم إتمام فترة التوفير بحدها الأدنى 3 سنوات والأقصى 5 سنوات، لافتاً إلى أن المستفيد سيحصل على القرض الإسكاني بشكل مؤكد إضافة إلى مجموع مبلغ التوفير، إلى جانب الحصول على مميزات أخرى منها إطالة فترة سداد القرض أو زيادة قيمة القرض من 750 ألف درهم إلى 800 ألف درهم.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعويد المتعاملين على اقتطاع مبالغ شهرية منتظمة من رواتبهم بغرض التوفير والادخار في الفترة الأولى من التعاقد مع المؤسسة وسيكون الحد الأدنى للاستقطاع 2500 درهم شهرياً، منوهاً بأن المبلغ الذي سيتم توفيره سيكون مناسباً لتكوين دفعة أولى لمشروع بناء أو شراء مسكن، حيث يتجمع مبلغ 90 ألف درهم في 3 سنوات و120 ألف درهم في 4 سنوات و150 ألف درهم في 5 سنوات، مما يزيد القدرة الشرائية للمتعامل لإنجاز مشروع السكن بشكل أفضل.

وبين المري أنه لهذا الغرض تم توقيع اتفاقية مع شركة الصكوك الوطنية للقيام بجميع الأعمال والخدمات الخاصة بالمبادرة وتم اختيار هذ الشركة لعدة أسباب تتمثل في أنها شركة مرخصة من المصرف المركزي لتقديم خدمات التوفير والادخار لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، والخبرة الطويلة للشركة في هذا المجال، فضلاً عن أنها شركة وطنية مملوكة لحكومة دبي بنسبة 100%.

وذكر أن فلسفة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في خدمة المتعاملين تقوم على اعتبار أن المتعامل الذي يوقع عقد التوفير يعتبر حاصلاً على موافقة قرض الإسكان فوراً وكل ما عليه أن ينهي فترة التوفير المذكورة في العقد وفي الوقت نفسه يقوم بإجراءات اختيار المسكن أو تصميم وترخيص مشروع بناء مسكنه إذا لزم ذلك.

مزايا ادخارية

ومن جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «يمثل برنامج مذخور الفريد من نوعه على مستوى الدولة درع وقاية للأسرة الإماراتية من متاهة الديون وأنظمتها المعقدة وفوائدها العالية.

ونحن على ثقة بنجاح استراتيجيتنا في تكريس ثقافة الادخار كسلوك ونهج في المجتمع الإماراتي وهي ثقافة تتوافق مع قيمنا وأصالتنا وديننا الحنيف».

مراحل

تنقسم مراحل سير العمل في مبادرة مذخور إلى أربع مراحل، ويتم في المرحلة الأولى تقديم الطلب والوثائق وفي المرحلة الثانية يتم التقييم والموافقة ، وفي المرحلة الثالثة يتم سداد الاشتراكات الشهرية وتختص المرحلة الرابعة بإكمال فترة البرنامج والحصول على تمويل الإسكان .