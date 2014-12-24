حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي التاسع لـ 30 مواطناً في «الغربية»

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، أمس، العرس الجماعي التاسع لـ 30 شاباً مواطناً من أبناء المنطقة الغربية .

كما شهد الحفل - الذي أقيم بصالة الأفراح في مدينة زايد - الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ومحمد بطي القبيسي مدير دائرة الاستكشاف والإنتاج بــ « أدنوك »، وعدد من أعيان المنطقة الغربية وكبار المسؤولين وذوي العرسان والمدعوين.

نظم العرس الجماعي التاسع ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وبرعاية من شركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك» الراعي الرسمي وبلدية المنطقة الغربية ومؤسسة التنمية الأسرية. وبدأ الحفل بوصول سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لموقع الاحتفال، وكان في استقباله كبار المسؤولين والعرسان وأعضاء اللجنة المنظمة للحفل، حيث صافح سموه مستقبليه والعرسان وهنأهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة. وقدمت فرق العيالة والحربية عدداً من اللوحات التراثية والشعبية، في حين ألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية، كما تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع العرسان.

من جانبهم، تقدم العرسان وذووهم بجزيل الشكر والامتنان على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة لأبناء الوطن، مشيدين برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للعرس الجماعي التاسع الذي يهدف إلى لم شمل الشباب وأبناء المنطقة الغربية خاصة.