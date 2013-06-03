باكينام الشرقاوي: الرئاسة تحترم أسباب رفض بعض الأحزاب حضور الاجتماع

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

باكينام الشرقاويسمتشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، في بداية كلمتها بجلسة الحوار الوطني، أن النيل شريان الحياة لمصر وحضارتها العريقة.

وأضافت الشرقاوي، نحن سعينا لتوجيه الدعوة لكافة القوى السياسية بمختلف التيارات والغالبية العظمى كانت مرحبة في البداية وسعدنا بذلك وقاموا بتلبية الدعوة، كما أكدت أن حزبين فقط أعلنا رفضهما حضور الاجتماع، وأضافت "نحن نحترم هذه الأسباب وإن اختلفنا معها".

طالبت مستشارة رئيس الجمهورية أن ننحي الخلافات جانبا، وأضافت أنها تتمنى أن تراهم في جلسات قادمة لأن قضايا الوطن تحتاج إلى مشاركة الجميع.

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