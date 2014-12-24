جهة أمنية بالمطار تستوقف الوفد الشيعي بعد زيارته العتبات المقدسة بالعراق

أستوقفت جهة أمنية ٣٥ مصريا ينتمون إلى المذهب الشيعى، لدي عودتهم قادمين من العراق بعد زيارتهم عدد من المزارات الشيعية، في مدن النجف الأشرف والكاظمية وكربلاء والكوفة، وأحتجزت جوازات سفرهم.

وأوضحت مصادر امنية بمطار القاهرة، أن توقيف هذه المجموعة استغرق ٣ ساعات لمعرفة الغرض من زيارتهم، والأماكن التي زاروها، والشخصيات التي ألتقوها، وهو إجراء طبيعي خاصة وأن هذه هي المرة الأولي التي تعلن مجموعة عن نفسها وعن زيارتها لمراقد آل البيت والعتبات المقدسة بالعراق، كما قامت السلطات بالتحفظ علي الكتب والكتيبات التي كانت بحوزة الوفد والخاصة بالمذهب الشيعي .

وكانت هذه المجموعة الشيعية، قد تقدمت بطلب للسفارة العراقية بالقاهرة، للحصول علي تأشيرات دخول العراق وأنها دونت فيه أنها ترغب في زيارة مراقد آل البيت والعتبات الشيعية المقدسة، وغادت القاهرة علي طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول فى رحلة ترانزيت ومنها إلى بغداد يوم ١٢ ديسمبر الجاري.

وقد فوجئت سلطات جوازات مطار القاهرة ، بالوفد لدي تقدمه للسفر ، وأنهت له إجراءات السفر بعد إتصالات تمت مع عدد من الجهات الأمنية العليا، لكنها لم تتلقي ردا يفيد بمنع الوفد من مغادرة البلاد ، خاصة وأن هذه هي أول مرة يتقدم وفد مصري شيعي يطلب السفر الي العراق لزيارة مراقد آل البيت والعتبات المقدسة.