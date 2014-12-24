مى كساب تشكر قمر لدعمه خطوبتها للمطرب الشسعبى أوكا

وجهت الفنانة مى كساب الشكر للشاعر أيمن بهجت قمر على تهنئته لها بعد إعلان خطوبتها من المطرب الشعبى أوكا،ووصفته بالأخ الاكبر وعشرة العمر،ومؤكدة إنتظارها لوعده بتأليف أغنية خاصة للزفاف لتغنيها دويتو مع عريسها.

مى كتبتب عبر صفحتها بموقع تويتر اليوم الثلاثاء .” أيمن بهجت قمر انت فعلا عشره العمر. مش هينفع اشكرك .ما فيش اخت بتشكر اخوها ومستنيه الاغنية يا كبير”.

ووسط حالة الجدل التى أثارها أعلان الخطوبة ،حرص المؤلف أيمن بهجت قمرعلى إعلانه تهنئته للفنانة مي كساب والفنان الشعبي أوكا، بمناسبة خطبتهما واعدًا بتأليف أغنية دويتو للعروسين، على أن يهديها لهما في الفرح.

وأعرب قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن فرحته بالخبر وقال: “ألف مبروك لأختي وعشرة العمر مي كساب على الخطوبة.. عريسك جدع وابن بلد وهألفلكوا أغنيه دويتو للفرح إن شاء الله.. مبروك يا مي تستاهلي السعادة اللي في الدنيا كلها”.

يذكر أن الفنانة مي كساب، أعلنت خطبتها من الفنان الشعبي أوكا منذ يومين، على أن يكون حفل عقد القران والخطبة مطلع يناير المقبل.