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في أول تصريح له عقب توليه منصبه.. دياب: مسؤولية امتحانات الثانوية "صعبة"

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في أول تصريح له عقب توليه منصبه.. دياب: مسؤولية امتحانات الثانوية "صعبة" في أول تصريح له عقب توليه منصبه.. دياب: مسؤولية امتحانات الثانوية "صعبة"

كتب : توفيق شعبان منذ 47 دقيقة

قال أحمد دياب، القائم بأعمال قيادة إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، في أول تصريح له عقب قرار تكليفه من قِبل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بقيادة أعمال امتحانات الثانوية العامة ومتابعة سير العملية الامتحانية والتي من المنتظر أن تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 8 يونيو الجاري، إنها مسؤولية كبيرة وصعبة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للامتحانات والتي كان يشرف عليها محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل قرار وقفه عن العمل من قِبل النيابة الإدارية لمخالفات إدارية.

وقال دياب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة للمراقبين والملاحظين وتجهيز لجان الثانوية العامة بمختلف المحافظات ووضع خريطة تأمين اللجان ونقل أوراق الأسئلة للمحافظات البعيدة، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بشأن الثانوية العامة.

يذكر أن النيابة الإدارية قررت الأربعاء الماضي وقف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، 3 أشهر عن العمل لمخالفات إدارية.

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