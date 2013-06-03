مركز "ابن خلدون" يعقد مؤتمر "أنا ضد التعذيب" لعرض الإحصائيات النهائية لعدد المعتقلين

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 42 دقيقة

يعقد، غدا، مؤتمر "أنا ضد التعذيب"، لعرض الإحصائيات النهائية لعدد المعتقلين وحالات التعذيب في مصر، وذلك بمقر مركز "ابن خلدون"، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من مختار محمد مختار، عضو لجنة الدفاع عن متظاهري مصر ورئيس الوحدة القانونية للحملة، وأنيس العسال، محرر إعلامي وأحد ضحايا التعذيب في المرحلة الانتقالية، وأشرف عباس، منسق حملة "أنا ضد التعذيب".

ويحضر جلسات الرواق الأسبوعية عدد من أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والباحثون والباحثات بمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية.